Flores, una placa y los nombres de las niñas y mujeres asesinadas

23 noviembre, 2022

La Dirección de Mujeres, Género y Diversidad, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, descubrió hoy una placa en el Parque Cabañas por las víctimas de femicidio en Tres Arroyos y la región. El encuentro contó con la participación de autoridades del área y concejales, y se recordaron los asesinatos de Nair Mostafá, Mónica Laguna, Florencia Cuevas, Daniela Torres, Carmen Alvarado, Fabiana Suita, Aylin Caraballo, Natalí Rodríguez, por quienes además se plantaron especies florales en el paseo público.

Posteriormente, la trabajadora social Lorena Cortés y Claudia Cittadino, secretaria de Desarrollo Social, se refirieron a la actividad que se desarrolla en el distrito no sólo contra la violencia de género sino también por el fortalecimiento de las mujeres, su desarrollo laboral y emprendedor, entre otros.

“Acompañamos a mujeres e instituciones en la ciudad y las localidades. Formamos parte de la Mesa Intersectorial, e incluso en representación de ella estaremos participando en un congreso que lleva a cabo el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad”, aseguró Cortés.

“Para poder favorecer emprendimientos que llevan adelante mujeres la idea era poder potenciar todo esto, y es importante poder reflexionar: son tres fechas durante el año: 24 de marzo, el 3 de junio y ahora el 25 de noviembre, no solo respecto a los casos de violencia sino con los trabajos que hacen las mujeres en un espacio común; hemos comprometido los vínculos con las localidades acompañando a mujeres e instituciones, sumándonos a diferentes propuestas”.

Cittadino, en tanto expresó: “cuánto camino se ha recorrido por las mujeres que nos precedieron y se ha avanzado para poder dar un lugar y un espacio de acogimiento para las mujeres y también para hombres que han pasado por estas situaciones.

Dijo también que “este fin de semana largo llovieron las denuncias de hombres que han violado la perimetral o han golpeado, y además, aparecen casos todos los días de una magnitud importante”.

“Nada alcanza, pero no queremos tener una nueva víctima, y estas cosas no son para las fotos, sino para visibilizar la situación. Desde mi punto de vista no están frenando la violencia hacia la mujer, por distintas características, vemos que hay muchas que no pueden salir de sus situaciones, por lo que pedimos que se acerquen, consulten porque queremos evitar poner más plantas en este lugar”.

“Ante las denuncias tratamos de acompañar, estamos trabajando en lo sucedido este fin de semana, no es una, son varias; hay un montón de espacios que acompañan eso, desde las salas en los barrios, desde la secretaría, la dirección de género, la doctora Ramos que se ocupa de estas situaciones, espacios particulares, para poder denunciar y mantener la denuncia en forma anónima”, concluyó la funcionaria.

