“Fluir eterno”, la nueva muestra fotográfica en el MUBATA

3 marzo, 2026 0

El Museo de Bellas Artes de Tres Arroyos (MUBATA), su coordinador Bruno Defelippe y el taller de fotografía ‘El peso del corazón’, dirigido por Abraham Votroba (curador de la muestra), tienen el agrado de invitar a la comunidad a la inauguración de la exhibición fotográfica ‘Fluir eterno’. El evento se llevará a cabo este sábado, a las 19:00 horas.

“La muestra tiene como protagonista el eterno fluir del agua, cuyo movimiento representa visualmente el paso del tiempo. A través de las obras, exploramos la dualidad entre cambio y continuidad, profundizando en los simbolismos de este elemento vital. La exhibición invita a reflexionar sobre nuestra interacción con la naturaleza al capturar la esencia de la transformación constante.”

Esta exhibición reúne la mirada de diez fotógrafos que exploran el fluir eterno del agua como representación del tiempo: Ana Davies (Chubut), Ariel Gómez (Chubut), Claudia Balsategui (Necochea), Jeissy García (Venezuela), Jorgelina Recio (Tres Arroyos), Laura Pérez (Tres Arroyos), Mirta Casassus (Necochea), Valentina Ocampo (Capital Federal), Victoria Balsategui (Necochea) y Abraham Votroba (Misiones).

La exposición propone pensar el fluir como metáfora del tiempo, la transformación y la experiencia sensible. Cada imagen nos invita a detenernos, a observar lo que cambia y, al mismo tiempo, aquello que permanece.

En esta oportunidad, la inauguración contará con un acompañamiento musical en vivo a cargo de Sergio Troiano y Alejandra Barrientos, quienes se suman de manera desinteresada para enriquecer este encuentro entre lenguajes artísticos.

Sergio Troiano guitarrista, músico y docente de reconocida trayectoria en Tres Arroyos, ha participado activamente en proyectos vinculados al jazz y la música popular, además de desarrollar una constante labor pedagógica en la formación de nuevos intérpretes. Su recorrido en escenarios locales y regionales lo posiciona como una figura comprometida con la cultura de nuestra ciudad.

Alejandra Barrientos intérprete vocal de la escena local, ha formado parte de diversas propuestas musicales, transitando repertorios de jazz y música popular con una impronta expresiva y cercana. Su voz genera climas íntimos que dialogan naturalmente con el espacio y el público.

La propuesta será acústica, creando una atmósfera sensible que acompañará el recorrido por la muestra. Imagen y sonido se encontrarán para ofrecer una experiencia integral, donde la percepción visual se expande a través de la música.

Desde el MUBATA agradecen profundamente a ambos artistas por su generosidad y compromiso con la cultura local. Su participación reafirma al museo como un espacio de encuentro interdisciplinario, donde las artes visuales y la música conviven y se potencian.

