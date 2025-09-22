FMC presentó “Figresa” el funguicida con amplio espectro ambiental

El ingeniero agrónomo Emiliano Fernández, Coordinador de Servicio Técnico de FMC, habló con LU 24 sobre el lanzamiento de un nuevo producto funguicida de la empresa, para cultivares de trigo y cebada, Figresa, presentado en Tandil recientemente.

“El evento estuvo destinado a presentar el nuevo producto, para cuya investigación se arrancó en la campaña 2019/20 en distintas zonas agroecológicas del país para analizar la distintas franjas, donde tenemos ahora completada la etapa con este nuevo funguicida lo lanzamos de manera comercial y al tener un diferencial tanto en eficacia y control en las principales enfermedades también tiene perfil ambiental ya que es un producto de gamba verde por lo cual desde el punto de vista ambiental está bien catalogado y respeta el pacto que puede tener de importancia en la sociedad”.

“Para el cultivo de cebada especialmente, Figresa entra por la puerta grande ya que tiene un principio activo para un control de ramularia, una enfermedad que, por las precipitaciones y anegamiento que hemos tenido durante el otoño invierno, es una año en el que hay que prestar atención, para defender cada kilo y también la calidad maltera de la cebada en la región, para tener el mayor diferencial para el productor”.

Es un cuidado más en la caja de herramientas que tienen, es un producto equilibrado para control de la roya, manchas y también la ramularia en cebada, y el destacado perfil ambiental hace que sea muy completo, muy integral, para que se incorpore como alternativa: el mismo ya está disponible en la red de distribución, también tenemos todo el equipo comercial distribuido en las distintas zonas del país, y en nuestra página están todos los contactos comerciales y técnicos”, concluyó.

