Folklore en Los Tres Arroyos desde la Casa Histórica de Tucumán

15 mayo, 2026 28

En una transmisión especial, Pancho Santaren realiza su programa de radio desde la histórica Casa de Tucumán, el lugar donde se declaró la Independencia Argentina aquel 9 de julio de 1816.

Con la emoción de estar en uno de los sitios más representativos de nuestra historia, lleva la música folklórica y las tradiciones argentinas al corazón mismo de la patria, compartiendo este momento único con toda la audiencia de ‘Folklore en los Tres Arroyos’.

Desde San Miguel de Tucumán, tierra de historia y cultura, Pancho Santaren vive una jornada inolvidable junto al la audiencia que acompaña cada programa.

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