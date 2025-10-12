Folklore en los Tres arroyos desde Tanti – Córdoba

12 octubre, 2025 0

Pancho Santarén se encuentra en la localidad de Tanti, provincia de Córdoba, participando como cantor de parejas de danza en el campeonato nacional de Malambo femenino, que se lleva a cabo en el anfiteatro municipal de dicha localidad con delegaciones de todas las provincias.

El cantor y la Pareja de danza conformada por Natalia Luscher y Mariano Ibarguengoitia son finalistas de este campeonato y a través del aire de LU24, para “Folklore en los Tres Arroyos” Santarén está cubriendo este gran campeonato de música y danza.

Volver