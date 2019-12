Fomentistas de Bellocq explicaron la designación del delegado

María Inés Ferrara, Presidente de la Asociación de Fomento de San Francisco de Bellocq, reseñó a través de LU 24 los pormenores para la designación del delegado de la localidad.

Fue un poco difícil, no imposible, pero había personas interesadas en postularse a delegado, se presentó una terna y el intendente eligió”, dijo Ferrara.

“Este año habíamos desde la Asociación habíamos decidido que el voto fuera popular, con el criterio que luego el delegado electo sea el delegado de todo el pueblo y no sólo de las instituciones, pero debido al poco tiempo esto no se pudo realizar, porque había que utilizar el padrón y había gente que no está en la localidad, por lo que decidimos hacer una mediación”, sostuvo.

En la sede fomentista se recibieron los sobres con el nombre de cuatro candidatos: la propia Ferrara, Marcos Taboada, Gerardo Chedrese y Claudio Bonavita.

“El intendente hizo entrevistas a cada uno de ellos y eligió a Bonavita”, sostuvo.

