Fomentistas de Reta se comprometen a trabajar con el nuevo delegado: “hace falta diálogo”

13 abril, 2021 Leido: 59

La fomentista Silvia Alemar aseguró hoy que hay mucha expectativa en torno al desempeño del nuevo delegado de Balneario Reta, Horacio Oñatibia, y advirtió que “hay mucha esperanza depositada en su tarea, por lo que sin duda eso juega a su favor. Las instituciones sabemos que se necesita trabajar para el bien común, al margen de la identificación política, así que esperamos que esta tarea siga su rumbo. Oñatibia es una persona preparada y que escucha, así que eso sin duda va a servir”.

En una reunión que compartieron los fomentistas con el nuevo delegado, su antecesor y el intendente Carlos Sánchez, se le pidió al mandatario “apoyo al trabajo que se realiza en Reta. Todos los que trabajamos para las instituciones lo hacemos por el bien común, nos involucramos en trabajar para hacer lo mejor para todos. Por eso esperamos que funcione. Y hay que reflexionar y hacer un mea culpa cada uno, acerca de qué es lo que se hace, y no sentarse en un banquito a criticar. Una gestión se acompaña desde el ‘yo hago’”, sostuvo.

La fomentista aseguró además que “se necesita alguien que responda a las necesidades que uno tiene. Si bien se ha trabajado en varios aspectos, como la seguridad y la salud, nos pasó hace un tiempo que se murió una persona y no había un médico en la sala, porque el médico tenía vacaciones postergadas desde hacía mucho tiempo, y nadie agarró el pañuelo y dijo ‘yo lo sigo’. Es fundamental hablar, escuchar, decidir y gestionar, y tener compromiso tanto las autoridades como los pobladores. Que las cosas funcionen depende de todos. Y los recursos tienen que estar, porque si a un enfermero no se le paga, no hay enfermero, y si a un médico no se le paga, no hay médico”, fundamentó.

Finalmente, anunció que en las próximas horas habrá un nuevo encuentro con el flamante delegado, donde se plantearán distintas cuestiones. Y en relación con el episodio que terminó con la salida de Oscar Toledo, vinculado a la pintura de un mural, Silvia advirtió que “los chicos necesitan un lugar donde hacer arte, pero también faltó diálogo. Eso detonó porque necesitamos estar juntos, y no encapricharse cada uno en que quiere hacer una cosa. Por eso, entre otros planteos se pedirá un espacio para la cultura, porque en su momento los fomentistas acondicionamos el lugar donde ahora se pasó a la Policía, porque en definitiva había otra necesidad y por la pandemia no lo habíamos usado mucho”.

