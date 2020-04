Fomento de Claromecó considera que “es un momento especial y aceptamos lo que las autoridades deciden”

La presidenta de la Sociedad de Fomento de Claromecó, Mabel Rial, consideró que la localidad vive “un momento especial y aceptamos lo que las autoridades deciden”, tras lo ocurrido días atrás con el hijo del fiscal Carlos Facundo Lemble.



“Las autoridades deben tomar las decisiones en ese momento y nosotros tratar de estar tranquilos y confiar en sus decisiones”, subrayó en diálogo con LU 24 al tiempo que aclaró que “no tuvimos ninguna reunión formal para tomar una postura”.

Sobre la renuncia de Ávila, la fomentista se manifestó en los mismos términos. “Hay que confiar en las autoridades, nosotros no podemos estar reuniéndonos ahora”, expresó.

“En estos tiempos queda pedirle a la policía que sea amable y respetuosa con la gente y a las autoridades que sean muy responsables y confiar”, insistió.

Rial opinó que “hubiese sido mejor de que no haya un cambio en este momento. Nosotros somos partidarios de que la gente pueda elegir al delegado y existiera un consenso pero no es el momento más adecuado para tomar esas medidas. Es un momento especial y aceptamos lo que las autoridades deciden”.

En tanto, sostuvo que a Wilson “no lo conozco personalmente y hasta que la gente gestiona no sabemos cómo es.”

Finalmente, consultada sobre la relación con el delegado saliente, recordó que “tuvimos acuerdos y desacuerdos como con todos”.

