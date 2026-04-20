Fondo de emergencia para los municipios: Tres Arroyos recibió 83 millones de libre disponibilidad

20 abril, 2026 7

El gobierno bonaerense transfirió alrededor de 1.300 millones de pesos de libre disponibilidad a los distritos de la Sexta Sección Electoral, provenientes del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal.

En el caso de nuestro distrito, lo girado ascendió a 83.610.000 millones.

Este fondo fue creado en diciembre de 2025, en medio de las discusiones por el pedido de endeudamiento que el gobernador Axel Kicillof elevó a la Legislatura.

En aquel momento la oposición condicionó el apoyo al proyecto del gobernador a la sanción de una ley que permitiera distribuir parte de la deuda tomada entre los municipios.

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Tras llegar a un acuerdo en tal sentido, esta semana llegó el primer desembolso: 13.010 millones de pesos para las 135 comunas, distribuidos de acuerdo con el Coeficiente Único de Distribución (CUD), que se utiliza para repartir los fondos de coparticipación.

Debido al que el reparto se realizó en base al CUD -cuya fórmula otorga más recursos a los distritos con mayor población, capacidad tributaria, gastos en salud y necesidades básicas, entre otros factores- Bahía Blanca quedó al tope de los distritos de la región que más dinero recibieron. Fueron en total 172.740.000 pesos

Luego se ubicaron Patagones, con $ 94.970.000; Coronel Suárez, con $ 87.250.000; y Tres Arroyos, con $ 83.610.000.

Entre los que menos recibieron, en tanto, figuran Monte Hermoso, con 24.350.000 pesos; Salliqueló, con $ 21.270.000; Pellegrini, con $ 20.640.000; y Tres Lomas, con $ 20.470.000.

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