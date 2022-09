Fonoaudiólogas reúnen firmas para que se visibilice la necesidad de su presencia en las escuelas

14 septiembre, 2022 Leido: 121

Las fonoaudiólogas Victoria Rodríguez y Fiamma Tumini, recibidas en el ISFDyT Nº33 de Tres Arroyos, llevan adelante una serie de acciones para que se tenga en cuenta la necesidad de contar con estas profesionales en todos los equipos de orientación escolar de los establecimientos educativos del distrito. “La idea surgió porque vimos que en Tres Arroyos, en sólo cinco jardines hay fonoaudiólogas; y si no hay una por institución es muy difícil hacer un seguimiento eficaz. Varias de nosotras que estamos haciendo el ciclo de complementación en La Plata y hablando con fonoaudiólogas de allá surgió la idea de hacer una carta dirigida a las diferentes direcciones de Educación, contando cuál es nuestro pedido, porque llegamos a la conclusión de que la Dirección de Cultura y Educación provincial abre una carrera en Tres Arroyos por la demanda que hay, y después nosotras no tenemos dónde insertarnos laboralmente. De esta manera se fomenta la atención privada, que por sus costos no es accesible para todos, mientras que en la educación las fonoaudiólogas no tienen la presencia que se necesita, al punto que las directoras de las escuelas que visitamos nos sacan las cartas de las manos para firmarlas por la necesidad que hay”, explicaron.

“Yendo a un establecimiento una vez por semana no se puede hacer un seguimiento de un chico, a lo sumo se podrá resolver lo diario. Por eso estamos logrando mucho acompañamiento de las instituciones”, consideraron las profesionales.

Cuando se completen las firmas en Tres Arroyos y las localidades, se enviarán las cartas a las autoridades de cada dirección educativa. “La idea es reunir la mayor cantidad posible para que se vea la falta que hacen estos cargos”, sostuvieron.

