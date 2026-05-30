Formaciones y previas para este sábado en Primera y Segunda División

30 mayo, 2026 0

Este sábado, se pone en marcha la 7º fecha del Apertura de Primera y en simultaneo, comienza la jornada 8º del Apertura de Segunda. Los encuentros, prometen ser muy atractivos y estas son las probables formaciones y previas de cada encuentro.

Olimpo vs Once Corazones:

El capitulo 7 del Apertura comienza con un duelo entre equipos necesitados: Olimpo y Once Corazones. El Aurinegro, viene de tres derrotas al hilo y buscara volver al triunfo ante un Azul que aun no ha ganado en el torneo y debe sumar para salir del descenso.

Probable Olimpo: Agustin Ezama; Enzo Di Rocco, Kevin Gauto, Ezequiel Urbistondo, Ramiro Di Salvo; Gino Romito, Kevin Viloria, Enzo Galabert o Juan Pablo Gonzalez; Cristian San Martin, Mauro Rossi y Juan Esteban Santa Cruz. DT: Sergio Amestoy.

Probable Once Corazones: Joaquin Alberca; Joaquin Ayesa, Franco Velazquez, Fernan Rodríguez, Joaquin Diaz; Federico Di Lorenzo, Julián Salas, Alejandro Cataldi, Julián Prieto; Matias Fauquen, Mariano Muller o Santino Gaitan. DT: Gustavo Cordoba.

ACDC vs Argentino Junior:

En el Ángel Anta, ACDC recibe a Argentino Junior. Los Cristianos, llegan con el objetivo de triunfar por primera vez, mientras que el Bichito se juega todo para conseguir un triunfo que lo acerque a la lucha por el torneo.

Probable A.C.D.C: Felipe Monjes, Tomás Hinding, Kevin Moreyra, Gabriel Rodríguez, Rodrigo Ramos; Tiziano Zuniga, Nicolás Sauce, Benjamín Irigoin; Nicolás García, Axel Galli y Diego Álvarez. DT: Guillermo Sauce.

Probable Argentino: Joaquín Salazar; Marcos Bastias, Alan Troncoso, Lautaro Moro, Agustín Gerónimo; Benjamín Rodríguez, Maximiliano Pinela, Nahuel Viera, Óscar Bastias; Franco Miranda y Juan Soler. DT: Juan Zubillaga.

Cascallares vs Claromecó:

En el Juan Errazti, Cascallares se mide ante Claromecó. El Rojinegro, quien consiguió su primer triunfo la fecha pasada, intentara dar el golpe y repetir la victoria ante el Recre, que con un triunfo se sumaria a la cima del campeonato con Agrario y Alumni.

Probable Cascallares: Thiago Arriagada; Alejandro Barrionuevo, Bautista Irastorza, Ulises Barrionuevo, Dante Guaytifil; Jonathan Geoffroy, Gerónimo Garzón, Nicolás Garrido; Jonás Villalba, Nahuel García y Jeremías D’Annunzio. DT: Walter Garzón.

Probable Claromecó: Nahuel Balul; Kevin Roppel, Gaspar Saint Martín, Yoel Sosa, Luis Wehrhahne; Agustín Abatedaga, Franco Fernández, Facundo Ledesma, Dylan Valbuena; Diego Ilzarbe y Fantino Peralta. DT: Omar Fernández.

Unión vs Juan Eulogio Barra:

En el Luis A. Pose, Unión recibe a Juan E. Barra. El Tatengue, que atraviesa una racha negativa, intentará volver a la buena senda ante un elenco Barrense que llega con el objetivo de sumar para la Liguilla.

Probable Unión: Agustín Verga Lobos; Ángel Marín, Gerónimo Lantaño, José Quintana, Santiago Paredes; Enzo Quintana, Jonathan Espinoza, Diego Rivera; Gastón Di Croce y Agustín Urban. DT: Lucas Martínez.

Probable Barra: Nicolás Giménez; Jorge Barragán, Nicolás Catalini, Emanuel Argüello, Braian Díaz; Franco González, Alex Prevostini, Juan Marín, Alejandro Cruz; Emanuel Elizalde y Luciano Díaz. DT: Jonathan Salinas.

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