Formula 1: Ganó Norris y es nuevo líder. Colapinto finalizó 16º

26 octubre, 2025

El piloto de McLaren ganó por 30 segundos la 20º carrera de la temporada 2025 de la Fórmula 1, en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El argentino Franco Colapinto finalizó 16º.

Lando Norris se quedó con el Gran Premio de México, en lo que fue la 20ª carrera de la temporada 2025 de la Fórmula 1. El de McLaren dominó de principio a fin y terminó con 30 segundos de diferencia sobre el piloto de Ferrari, Charles Leclerc, mientras que Max Verstappen completó el podio.

Con este gran rendimiento, Lando quedó puntero a una unidad de su compañero de equipo Oscar Piastri, quien finalizó quinto.

La carrera de Franco Colapinto

La falta de potencia, la inestabilidad del chasis y un trompo por un roce en el comienzo, restringieron el andar del piloto argentino en la carrera azteca.

El autódromo Hermanos Rodríguez de México cerró uno de los peores fines de semana de Franco Colapinto y los integrantes de Alpine F1 Team en la temporada, ante la merma en la performance de los A525 del piloto argentino y su compañero francés Pierre Gasly, quienes otra vez quedaron relegados en el clasificador de la competencia.

A pesar de una estrategia de transitar durante 49 vueltas con neumáticos de compuesto duro (que reemplazó por los blandos), Colapinto no pudo revertir la magra prestación de los autos de Enstone, primero por un roce con el Aston Martin de Lance Stroll que derivó en un trompo cuando transitaban las primeras curvas, y luego por la falta de potencia que se evidenció en el escenario azteca, en donde arribó 16°, detrás de Gasly.

Si bien en los últimos giros de los 70 que completó intentó acortar nuevamente la brecha con el galo, esto no pudo cristalizarse por las señalizaciones de banderas azules ante el ritmo de Oliver Bearman (Haas) y en los metros finales la activación del Auto de Seguridad Virtual por la detención de Carlos Sainz (Williams) en el sector del «Foro Sol», que restringió la velocidad de todos en pista.

Había que remontar, resistir y llegar. Aunque progresó cuatro lugares, merced a los retrasos de Liam Lawson (Racing Bulls), Nico Hülkenberg (Sauber), Fernando Alonso (Aston Martin) y Sainz, el pilarense resistió en una carrera difícil y pudo ver nuevamente la bandera de cuadros, acechando a Gasly y demostrando que a pesar de las limitaciones mecánicas iguala y supera en ritmo al francés.

