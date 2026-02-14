Fortín Gaucho de San Cayetano: San Valentín, primera fiesta del año (audio)

El Fortín Gaucho de San Cayetano, celebra el 14 de febrero con una jornada repleta de actividades en su predio, así lo aseguró Alejo Di Francesco presidente de la entidad en charla con LU 24 dijo “es la primera fiesta del año, como siempre en este mes hacemos una fiesta de un día”.

“Las entradas ya están disponibles en nuestro predio y los esperamos a todos para empezar a las 15 con las pruebas de riendas categorías de: menores, damas, redomones y caballos mansos, clasificatorias para Benito Juárez”.

“Por otro lado, haremos una prueba especial para quienes se anotaron el 9 de noviembre del año pasado para participar en la Fiesta de Carlos Almirón, los mismos participarán por un millón de pesos”, explicó.

“Luego, empezaremos con la Jineteada con 20 caballos de Grupa y Bastos, con una final de cuatro caballo en Bastos y Encimera, nos acompañaran en la animación Carlos Rossi y Alan Eiksen y payador Nahuel Federizzi”, detalló.

“Las entradas tendrán un valor de 20 mil pesos hasta las 23:00; luego podrán ingresar gratis para quienes deseen ir, todos podrán disfrutar del servicio de cantina”, mencionó.

“Finalizadas las actividades en el campo de doma, nos iremos al escenario donde se presentarán el grupo local Sancay, Eloísa Yrigoyen, y cerramos con el grupo musical Buena Vibra para bailar toda la noche”.

“Este viernes empezamos con la de 34 terneros de 180 kilos, la cual puede abonarse en 10 cuotas de 15 mil pesos, quienes estén al día participarán por tres sorteos mensuales de 150, 160 y 170 mil pesos, el segundo miércoles de cada mes, por otro lado, los que completaron su pago en agosto entrarán en un sorteo de 4 terneros tres al primero y uno al segundo”, afirmó.

“En noviembre cuando realizaremos nuestra gran fiesta haremos el sorteo final donde el primero se llevará 15 terneros, 10 el segundo y 5 terneros el tercer premio”, contó.

“Quienes deseen comprar su número, en Tres Arroyos deben contactarse con Silvana Duhalde”, concluyó.

