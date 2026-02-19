Francisco Agardy y el deseo de que el Frigorífico vuelva a ser el corazón productivo de la ciudad

La ciudad de Tres Arroyos se prepara para un hito económico con la inminente reactivación del Frigorífico Anselmo bajo una nueva administración. Francisco Agardy , vicepresidente de la firma Fiduc S.A. y que hoy lleva las riendas del establecimiento, confirmó que el cronograma de reapertura está en marcha y comenzará formalmente este lunes con una faena de prueba de aproximadamente 30 animales. El objetivo de Fiduc S.A. es claro: normalizar la operatividad de una planta que es emblema de la región y asegurar que, si los procesos técnicos de inicio resultan exitosos, el público pueda volver a comprar directamente en los mostradores a partir del próximo miércoles.

En el marco de esta nueva gestión, Agardy detalló que la estrategia comercial no solo busca recuperar a la clientela histórica, sino también expandir la presencia de la marca en la ciudad. Para ello, se mantendrá la carnicería tradicional en la intersección de Ruta 228 y Constituyentes, enfocada en precios populares, y se sumará un nuevo punto de venta en la calle Almafuerte con una propuesta orientada a un segmento más selecto. Además, el directivo anticipó que ya tienen planes para retomar el envío de medias reses a Bahía Blanca, una plaza de consumo fundamental para la historia del frigorífico.

Uno de los puntos más sensibles de la transición ha sido la situación de los trabajadores, y en este aspecto, Agardy trajo tranquilidad al confirmar la reincorporación de unos 70 empleados. La nueva empresa ha establecido un esquema de pagos en cuotas para saldar las deudas salariales que la gestión anterior arrastraba desde septiembre, devolviendo así la estabilidad a decenas de familias bahienses y tresarroyenses. Según el vicepresidente, el entusiasmo del personal es el motor principal para esta reapertura que busca estar a la altura del prestigio que Anselmo tiene en toda la provincia.

Finalmente, Francisco Agardy aseguró que los clásicos de la casa no faltarán en esta nueva etapa. La producción se reactivará de forma paulatina comenzando por la faena bovina, pero incluyendo desde el primer día la fabricación de la icónica mortadela Anselmo, junto a chorizos y morcillas. Con la implementación de beneficios como Cuenta DNI y una política de precios accesibles, la administración de Fiduc S.A. apuesta a que el frigorífico vuelva a ser el corazón productivo de la ciudad, invitando a la comunidad a reencontrarse con sus productos a partir de la semana entrante.

