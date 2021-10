Francisco Aramberri cerró un prolongado ciclo en la gestión municipal: “fui parte del mejor gobierno de Tres Arroyos”

18 octubre, 2021

El saliente director de Turismo, Francisco Aramberri, cerró hoy un prolongado ciclo en la gestión municipal, que comenzó en el año 2007 y lo contó además como secretario del Legislativo, concejal y secretario de Desarrollo Social. “La decisión fue difícil, porque dejo amigos como el intendente Carlos Sánchez, como Hugo Fernández, como la gente de todas las áreas. Al Movimiento Vecinal le debo mucho, gran parte de mi vida y de la de mi familia pasó por ahí, por eso siento sensaciones encontradas. Pero me tranquiliza saber que con sus errores y sus aciertos fui parte del mejor gobierno de Tres Arroyos, el que transformó al distrito en uno de los mejores de la provincia. Y eso me da la satisfacción de que trabajando donde me tocó, pude aportar algo”, aseguró.

“Los admiro a Carlos –al Negro, como le digo yo-, a Hugo, a todos los funcionarios que dejan todo por la gestión, y por eso es difícil dejar a un grupo de amigos. Pero tengo compromisos desde lo privado y eso me impulsó a tomar la decisión. Pero soy un agradecido. Tenemos un gobierno con mucha proyección y futuro, entonces tenemos que seguir trabajando desde adentro y desde afuera para que haya vecinalismo por muchos años más”, concluyó.

