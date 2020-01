Franco Burattini suma y sigue logrando distinciones en el mundo de los efectos especiales

“Es una gran alegría, poder haber sido parte de este gran barco que es ‘La Odisea de los Giles’”, dijo a LU 24 el tresarroyense Franco Burattini, quien proveyó las armas que se utilizaron en la película reconocida con el premio Goya en las últimas horas, a través de su empresa Piromanía FX.



Burattini, premiado con el Agua Clara en su última edición por LU 24, agradeció ese reconocimiento “al que no pude llegar por el problema con los micros, y me quedé con ganas de agradecer a toda la gente que trabajaba con mi papá, Lombardi, Píngaro, Mimí, Daniel Prado, mi primo con la armería, Juan Matilla y los hijos, quienes me ayudaron mucho y me basé en ellos para armar parte del negocio mío”.

“Hay muchas cosas en los efectos que se hacen con diseño artesanal, hacemos armas como en esta producción, a veces se hace todo junto, a veces no, de acuerdo a criterio de la productora, y mucho del efecto físico siguen siendo siempre mecanismos simples y con poca tecnología y mucho esfuerzo. Si ves a los Avengers que vuelan, está filmado en un fondo cromo y colgado de un arnés, es también tener la posibilidad de contactarse por redes con firmas a las que antes no se tenía llegada; yo chateo con gente de cualquier país, compartiendo ideas y mecanismos”, agregó.

Burattini también estuvo presente en “El Robo del Siglo”, un proyecto muy grande en la que hicimos todas las armas de la película, hemos tenido la suerte de ser proveedores de una de las productoras más importantes, con proyectos buenos, no es que solamente tienen plata sino que están bien pensados, como El Ángel, Los dos Papas para Netflix –donde también estuvimos- con un gran nivel de inversión.

“Tengo el gusto y el placer de trabajar cuando me convocan con los mejores del país, como el Chango Félix Monti, director de fotografía de El Robo del Siglo, dijo y afirmó que “el lunes vuelvo porque arranco una miniserie con la misma productora para una multiplataforma muy conocida, y hacemos las armas de esa serie”, concluyó.

