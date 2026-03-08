Franco Colapinto finalizó 14° en el Gran Premio de Australia

La Fórmula 1 puso primera y Franco Colapinto finalizó 14° en el Gran Premio de Australia, en el Albert Pak de Melbourne.

El piloto argentino largó 16° a bordo de su Alpine, que sumó un punto por el décimo puesto de Pierre Gasly.

George Russell logró la pole y se quedó con el Gran Premio de Australia, la primera gran cita de la temporada.

El australiano Óscar Piastri chocó en la vuelta previa y no podrá competir en Melbourne. La carrera fue algo accidentada y dejó a varios soldados fuera: Fernando Alonso, Valtteri Bottas, Hadjar y Hulkenberg tampoco completaron la cita.

La semana que viene se correrá en China, en la segunda cita de la temporada. Luego, la Fórmula 1 continuará su camino a fin de mes en Japón.

