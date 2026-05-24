Franco Colapinto sigue haciendo historia: Sexto en Canadá

24 mayo, 2026 41

El piloto argentino Franco Colapinto cruzó la bandera a cuadros en la sexta posición en el Gran Premio de Canadá y logró sumar por primera vez ocho puntos con Alpine, totalizando quince en la competencia 2026.

La victoria quedó en manos de Andrea Kimi Antonelli. Lewis Hamilton y Max Verstappen completaron el podio en una jornada llena de emociones en la Fórmula 1.

La carrera de Colapinto

El piloto pilarense partió desde la décima posición. En un sólido inicio, se mantuvo cerca del pelotón que peleaba adelante con neumáticos medios.

La carrera tuvo un giro en la vuelta 30, cuando Russell sufrió un problema en su Mercedes y abandonó luego de irse largo en la curva 8. La situación provocó un Virtual Safety Car. Colapintoingresó inmediatamente a boxes para montar neumáticos duros. Al salir de los pits tuvo una pérdida del control, pisando el pasto y tocando suavemente la pared, aunque pudo continuar sin sobresaltos.

El argentino aprovecho que continuaron los abandonos: Lando Norris también quedó fuera de competencia por problemas en su auto y se sumó a las deserciones de Arvid Lindblad, Fernando Alonso, George Russell y Alex Albon.

Finalmente, Colapinto llegó sexto, redondeando una carrera perfecta con su Alpine.

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