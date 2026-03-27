Franco Colapinto y un debut de contrastes en el Gran Premio de Japón

27 marzo, 2026 0

La actividad oficial del Gran Premio de Japón 2026 comenzó en el histórico circuito de Suzuka, donde el argentino Franco Colapinto completó sus primeras dos sesiones de prácticas libres al mando del monoplaza de Alpine. En una jornada de adaptación a uno de los trazados más técnicos del calendario, el piloto bonaerense mostró un rendimiento sólido en el inicio, aunque cerró el día bajo la mirada de los comisarios deportivos debido a un incidente en pista con Max Verstappen.

Durante la Práctica Libre 1, Colapinto logró establecer un tiempo de 1:33.361 tras completar 22 vueltas, utilizando compuestos duros y blandos. Lo más destacado de su debut en suelo nipón fue la paridad con su compañero de equipo, Pierre Gasly, de quien quedó a solo 0,383 segundos. En esta primera tanda, el argentino finalizó en la 16ª posición, mientras que el dominio absoluto fue para la escudería Mercedes, que marcó un 1-2 con George Russell a la cabeza, seguido por el joven Kimi Antonelli.

Sin embargo, el panorama cambió ligeramente en la segunda sesión del día. Colapinto descendió al puesto 17 del clasificador y la brecha respecto a Gasly se estiró a poco más de siete décimas. Más allá de los tiempos, el foco de atención se centró en una maniobra ocurrida en la penúltima recta, antes de la curva 130-R, donde Franco se encontraba calentando neumáticos en zigzag y obstruyó la vuelta lanzada de Max Verstappen. Este episodio generó que los comisarios de la FIA iniciaran una revisión de la jugada para determinar si existió una infracción que derive en una advertencia o una sanción de puestos en la grilla.

En lo que respecta a la parte alta de la tabla en la segunda tanda, Oscar Piastri con su McLaren saltó al primer lugar con un registro de 1:30.133, relegando a Antonelli y Russell al segundo y tercer puesto respectivamente. Con la etapa de ensayos finalizada, la expectativa se traslada ahora a la clasificación, que se desarrollará este sábado a las 3:00 de Argentina, mientras que la carrera principal tendrá lugar el domingo en el mismo horario.

Así sigue la actividad del Gran Premio de Japón:

Viernes 27 de marzo

Práctica libre 2: 3.00 a 4.00 (horario de Argentina)

Práctica libre 3: 23.30 a 0.30 (horario de Argentina)

Sábado 28 de marzo

Clasificación: 3.00 a 4.00

Domingo 29 de marzo

Carrera 2.00 (horario de Argentina)

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