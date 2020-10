“Fredi” Storani con LU 24: “hay que ampliar la base de sustentación para enfrentar la crisis”

14 octubre, 2020

El doctor Federico Storani, ex diputado y ministro del Interior de la Nación y una de las voces más críticas del rol del radicalismo dentro de la coalición con el PRO, dialogó hoy con LU 24 y aseguró que “es fundamental construir una agenda de propuestas que no es la del kirchnerismo, pero tampoco un planteo vacío de invocaciones al republicanismo. Proponemos la constitución por ley de un Consejo Político, Económico y Social que permita encontrar denominadores comunes que se conviertan en políticas de estado, porque si se prolonga y profundiza la crisis, hay que ampliar la base de sustentación para enfrentarla”. Storani acompaña al sector que lidera el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, y que disputará la conducción del Comité Provincia de la UCR con Maximiliano Abad, representante del oficialismo actual que encabeza el ex vicegobernador Daniel Salvador.

“Yo fui vocero en la Convención Nacional de Gualeguaychú, donde se conformó la agrupación Cambiemos. En aquel momento se presentaban dos desafíos, que son reglas de oro de la democracia: el equilibrio del poder, después de una elección ganada por Cristina Fernández de Kirchner con un 54% de votos por sobre 17% de Hermes Binner, cuestión que se reproducía en el Parlamento y el sistema no funcionaba bien; y la necesidad de alternancia en el poder, que evita la tendencia hacia la hegemonía y el autoritarismo, la degradación del funcionamiento institucional y la corrupción sistémica. Ambas cosas se produjeron, y el gran justificativo histórico de Cambiemos fue haber dotado al pueblo argentino de un instrumento que permitiera al pueblo producir ese cambio y restablecer esas reglas: mayor equilibrio y alternancia. Pero no todo quedaba ahí, porque se planteaba un gobierno de coalición que abriera el debate sobre políticas públicas esenciales, que le permitiera al radicalismo una injerencia en su orientación y contenido, pero eso no existió nunca. Por eso algunos de los dirigentes empezamos a plantear que el rol de la UCR no podía reducirse a un furgón de cola o un observador de un proyecto que muchas veces no fue en consonancia con lo que históricamente el radicalismo ha enarbolado”, describió Storani.

Y puso dos ejemplos: “el reportaje de Macri en Villa La Angostura en el que responsabilizó a sus asesores por la toma de deuda, tratándose de un sistema presidencialista en el que él sin duda tenía la última palabra, y en el que además agregó que el radicalismo no lo dejaba gobernar y le hacía la vida imposible. Lo que sin duda es absolutamente injusto, porque el radicalismo fue por demás considerado y acompañó cosas que incluso no debió hacer. Incluso, cuando criticó la política de ajustes de tarifas, el propio gobierno de Macri lo acusó de desestabilizador. Por eso cuando culminó el gobierno, lo que planteamos fue la necesidad de reformular esta alianza, sobre la base del liderazgo del partido con más historia, arraigo y contenido, orientado claramente hacia lo socialdemócrata moderno, y esto es lo que estamos tratando de hacer”, sostuvo el ex ministro.

“Es curioso que el otro sector, que lidera Maximiliano Abad, diga que quiere lo mismo, porque ellos han tenido, con Daniel Salvador, un papel de sumisión total al PRO. Las cosas hay que decirlas y hacerlas, lo de Salvador fue algo meramente testimonial, sin ninguna presencia ni propuesta”, fustigó.

“Nosotros conformamos una síntesis con un intendente como Gustavo Posse que puede mostrar una gestión eficiente que logró equilibrio entre salud y actividad económica, acompañado por figuras del radicalismo histórico como Casella y humildemente mi apoyo, y con la proyección de quien está dando en el Senado una batalla en esta dirección, que es Martín Lousteau. Aquí hay realidades y no promesas”, destacó.

