Frente al CRESTA: Importante concurrencia en la marcha federal universitaria (videos)

23 abril, 2024



Con un importante marco de público que se hizo presente frente al CRESTA, se llevó a cabo la concentración en adhesión a la Marcha Federal Universitaria que se desarrolló a lo largo y a lo ancho del país a favor del presupuesto destinado para las universidades públicas.

Estuvieron presentes: CGT, CTA, Centro de Estudiantes del ISFD 167, Estudiantes del ISFD 33 (Agrupación Dialéctica), Estudiantes del Cresta, Centro cultural Arturo Jauretche, Centro cultural la Casona, Juventud Peronista, Ateneo Néstor Kirchner, Movimiento Evita, CEUTA (Centro de Estudiantes Unidos de Tres Arroyos), UCESTA (Unión Centro de Estudiantes Secundarios de Tres Arroyos, Frente de Izquierda, Editorial Caravana, Movimiento Feminista Ni Una Menos, Red por la Identidad (Nodo Tres Arroyos) y la Asamblea por los Derechos Humanos.

Ivana Cuello, presidenta del Centro de Estudiantes del Instituto de Formación Docente Nº167, expresó ante el público: “Hoy las Universidades están siendo desfinanciadas por un gobierno que dice ir por la casta política, mientras impulsa una política pública educativa tendiente a cerrarle las puertas de las universidades a las clases medias y bajas.







Porqué el conocimiento es poder, y quienes estudian no solo aprenden, también se empoderan. En este contexto, dominado por el capitalismo neoliberal, las Universidades son el objetivo del mercado, de los que tienen poder económico y obstaculizan que otros actores tenga poder. No solo nos quieren pobres, también ignorantes. No podemos permitir que se haga un negocio de la Educación Superior, los estudiantes no somos consumidores de un servicio, somos ciudadanos, sujetos de derechos”.

Además, dos estudiantes del CRESTA, Pamela y Brisa, leyeron el documento oficial de la jornada que enuncia: “La educación es un derecho humano fundamental porque se impone sobre el ingrato azar de la desigualdad. Defender esta concepción de la educación es de vital importancia y en una universidad argentina en la que sus estudiantes se enfrentan al aumento generalizado de precios que impacta sobre salarios, servicios, alquiler y transporte, poniéndose en jaque el acceso, la permanencia y el egreso”.

Posteriormente a la lectura de documentos, se procedió a marchar por las calles del centro de la ciudad, con cánticos apoyando a la educación pública y contraponiéndose a las medidas del Gobierno Nacional en este ámbito.

