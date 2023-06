Frente de Izquierda: Gustavo Sabatini precandidato a intendente por la línea Solano-Ripoll

21 junio, 2023

El reconocido médico veterinario local Gustavo Sabatini, se presentará en las PASO como precandidato a intendente por una de las dos líneas del Frente de Izquierda. Hace doce años que milita y en esta oportunidad, referentes de Bahía Blanca le ofrecieron la precandidatura a jefe comunal por la lista de Gabriel Solano y Vilma Ripoll a nivel nacional.

Acompañado por Jorge Omar Furlan, en calidad de precandidato a concejal, sostuvieron que su partido es una alternativa a lo que se presenta y su prioridad es la clase trabajadora. “Somos un partido diferente a todos, apuntamos al bienestar de la clase trabajadora, pero no somos como el resto, para nosotros la diferencia está en la izquierda y estamos por ese camino, sumar ideas y gente que trabaje en beneficio del trabajador, tenemos que empujar el carro los de abajo para que todo se movilice, no es fácil estar en la izquierda, no nos llueven los votos, pero apuntamos a tener un concejal en el deliberante para tener otras miradas”.

Manifestaron que la Izquierda está unida como siempre y su intención es mejorar lo que está hecho y sumar para el beneficio de la comunidad.

