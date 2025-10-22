Frente frio pone en alerta a productores agropecuarios

22 octubre, 2025 0

Las tormentas recientes son la señal del avance de un frente frio, que asomándose desde el sureste de la provincia avanzará hacia el norte, no sin antes cruzar por Tres Arroyos y alrededores, con peligrosidad para los cultivos. La expectativa es que la zona sea afectada por lluvias torrenciales y heladas.

El epicentro del evento meteorológico se dará durante el jueves, viernes y sábado, cuando la tormenta avance por Tres Arroyos en su travesía al norte, incluyendo ráfagas y posible caída de granizo debido al contraste térmico, además de un acumulado de precipitación que se prevé estará entre 30 y 50 milímetros, pero en algunos casos podrían superar los 100 milímetros.

Llegado ya el domingo y el lunes ingresará un aire más frio y seco, mejorando las condiciones de nubosidad y precipitaciones, dándose una rotación gradual de los vientos al sector sur, ya como sus últimos vestigios en el lugar, continuando su viaje hasta la zona del litoral y el norte del país.

Finalmente, eso traerá un marcado descenso de la temperatura, con aumento en la probabilidad de heladas agronómicas, poniendo en riesgo cultivos sensibles, a la expectativa de mínimas de 3ºC o 4ºC, sobre todo en la madrugada del lunes.

Se sugiere tomar recaudos, por el potencial del sistema para provocar eventos de tiempo severo, en particular en áreas rurales y zonas productivas.

Volver