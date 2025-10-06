Frigorífico Anselmo busca reactivarse: Tres posibles compradores interesados en su puesta en marcha

El responsable del Sindicato de la Carne en Tres Arroyos y delegado del Ministerio de Trabajo bonaerense, Néstor García, confirmó en un dialogo con LU24 que tres potenciales compradores manifestaron interés en reactivar el frigorífico Anselmo, cuya planta permanece cerrada, pero en condiciones de volver a operar de inmediato.

“Después de una semana muy difícil, en la que se pidió la quiebra del frigorífico y hubo despidos en otras firmas, hoy la situación se ha calmado un poco. Seguimos gestionando y ofreciendo la planta, porque sabemos que está disponible para venta o alquiler”, explicó García.

El dirigente destacó que los trabajadores mantienen las instalaciones activas, con los permisos y habilitaciones vigentes. “La planta está cerrada, pero activa. Hay gente las 24 horas cuidando el lugar para que esté en perfectas condiciones cuando llegue alguien a trabajar. Tenemos tres visitas programadas de posibles compradores o arrendatarios”, precisó.

García subrayó que el frigorífico cuenta con tres playas de faena, fábrica de chacinados, carnicería, túneles de frío y todo el equipamiento necesario. “Está todo listo para arrancar. Pero lo más importante es el material humano: los trabajadores que tienen la experiencia y las ganas de volver a trabajar. Eso no se consigue de un día para otro”, aseguró.

Respecto de la situación económica de los empleados, señaló que se les adeuda un mes y dos quincenas, y que desde el sindicato se gestiona la entrega de mercadería para acompañar a las familias en este momento.

“Podríamos haber hecho lío, pero elegimos cuidar el frigorífico. Hoy los trabajadores tenemos la posta y estamos adentro, tomando decisiones, esperando que llegue alguien que sepa del rubro y apueste por reactivar la planta”, concluyó García.

