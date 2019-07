Frigorífico Anselmo: Si no les pagan, no entran a trabajar. Tienen una quincena y media adentro

El personal del Frigorífico Anselmo, con el aval del Sindicato de la Carne, tomó la determinación de no ingresar a trabajar si no les pagan los haberes adeudados.

Los trabajadores se encuentran en el acceso a la planta industrial junto con dirigentes del gremio que los agrupa. Reclaman que los nuevos gerenciadores paguen una quincena y media adeudada.

El secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria de la Carne, Néstor García, dijo a LU 24 que la situación no da para mas. "No nos pagan, no entramos". Hay gente que cobra 9000 pesos por quincena y media quincena son 4.500 pesos. En su economía es mucho dinero. NO pueden pagar alquileres, servicios ni hacerle frente al sustento.

Dijo que hasta que los nuevos gerenciadores no aparezcan con los pagos, el frigorífico se para.

Frigorífico Anselmo perteneció históricamente a la familia Hernández. Hace unos años lo compró Santiago Braco de Gonzáles Chaves, quien se lo vendió hace poco más de un año al empresario local Nicolás Ambrosius, que finalmente luego de ordenar algunas cosas y ante la imposibilidad de seguir haciéndole frente a inversiones y necesidades propias de la explotación, cedió el mismo a un grupo inversor de ganaderos pampeanos, ducho en este tema y con experiencia sobrada en el rubro, que es el nuevo responsable de la administración y explotación.

Hoy la empresa está en crisis. Tiene más de 150 empleados los que hoy no ingresaron en demanda del pago de salarios caídos.