Frigorífico Chaves: Expansión estratégica y más empleo

23 octubre, 2025

La Liga de Comercio e Industria de Adolfo Gonzales Chaves acompañó la expansión del Frigorífico Chaves S.A., una empresa familiar que desde 2007 impulsa el empleo y la producción local. La nueva etapa incluye inversiones, ampliaciones y la creación de 40 nuevos puestos de trabajo.

“A nosotros, como Liga de Comercio, nos corresponde estar orgullosos de tener una empresa de este tipo en nuestra ciudad y que genere trabajo para tantas familias”, comentó el presidente de la Liga de Comercio, Juan Manso, luego de recorrer junto a Rubén Roggeti las instalaciones del Frigorífico Chaves S.A., una empresa familiar que desde 2007 se consolida como motor de empleo y producción dentro de la cadena agroindustrial bonaerense.

Desde la Liga de Comercio e Industria acompañan y apoyan la nueva expansión de la firma, que prevé inversiones importantes para los próximos años en la renovada planta de faena ubicada en avenida San Martín y Circunvalación, en Gonzales Chaves.

Visita al frigorífico

El titular de la firma, Santiago Bracco, recibió a la Liga junto a integrantes de su familia y mostraron el avance de las obras de ampliación de la playa de faena iniciadas en marzo de este año. La obra permitirá aumentar la faena de 300 a 500 animales diarios.

“La novedad es que la firma va a cristalizar proyectos de ampliación para el próximo año, con una inversión que nos entusiasma mucho, porque no sólo fortalece su capacidad productiva, sino que también traerá más empleo ya que se estima la contratación de 40 personas más, lo cual representa una excelente noticia para toda la comunidad”, adelantó Manso.

Actualmente, el frigorífico emplea a 146 personas y distribuye sus productos en más de una decena de localidades, entre ellas Bahía Blanca, Tres Arroyos, Coronel Dorrego, Punta Alta, Monte Hermoso, San Cayetano, Necochea, Claromecó, Gonzales Chaves, De la Garma, Benito Juárez, Azul, Tandil, Mar del Plata y Ciudad de Buenos Aires.

Además, la empresa se encuentra en proceso de adquirir tres hectáreas linderas al predio actual, operación que cuenta con el acompañamiento del Departamento Ejecutivo Municipal y el apoyo de concejales del distrito.

Esta ampliación permitirá la creación de 40 nuevos puestos de trabajo y fortalecerá el desarrollo de la cadena agroindustrial local.

Desde la Liga de Comercio e Industria de Gonzales Chaves acompañan este proyecto con la convicción de que el desarrollo local se construye con empresas que invierten, sueñan y apuestan por su gente, como lo hace la familia Bracco.

