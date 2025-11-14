Fue a la escuela “a repeler” a un alumno presunta agresión a sus hijos

Un expediente caratulado “Averiguación de posible Ilícito” está abierto en la Justicia local tras un incidente entre alumnos de una escuela secundaria de Tres Arroyos.

Quien pretendió poner fin al suceso por manos propias, fue el padre de dos adolescentes que contaron a su progenitor que eran víctimas de insultos y golpes por parte de un compañero.

El hombre, tras el relato de sus hijos fue a la escuela para “hacer la devolución” a quien al parecer le pegaba a sus hijos.

La directora, con buen criterio, evitó el acto violento, transformado inicialmente en amenazas la intención de venganza del adulto.

Administrativamente se tomaron medidas de parte de la Inspección de enseñanza de competencia para deslindar responsabilidades y se aguarda la investigación judicial. Por ahora se reciben testimonios en el marco del expediente.

