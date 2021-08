Fue ampliado el programa Ahora 12 con más rubros y financiación hasta 30 meses

2 agosto, 2021 Leido: 103

El presidente Alberto Fernández encabezó este mediodía, en forma virtual desde la Residencia de Olivos, el lanzamiento de la ampliación del programa Ahora 12, que sumará rubros y ofrecerá mayores líneas de financiación, con plazos de hasta 30 meses, para favorecer la renovación o adquisición de equipamiento para el hogar, con el objetivo final de impulsar el consumo de bienes y servicios producidos y comercializados en el país.



“Consumiendo va a haber un mercado interno que se abra y expanda, y en esa expansión van a ganar empresarios que invierten a riesgo y trabajan, van a ganar los que trabajan y los que consumen”, señaló el Jefe de Estado, quien se encuentra aislado por prevención tras su viaje, la semana pasada, a Lima para la asunción del nuevo presidente peruano Pedro Castillo.

Agregó que el programa se relanza “con la misma idea que nos llevó al Gobierno, con la idea de la que nunca claudicamos, que siempre nos motivó: la idea básicamente de pensar que la Argentina se recupera si produce y recupera trabajo y si el que trabaja tiene la posibilidad de mejorar su consumo. Es un círculo virtuoso permitiendo que mucha gente pueda acceder a bienes que necesita y no lo puede hacer de contado y necesita hacerlo en cuotas de modo razonable”.

El mandatario hizo hincapié en la segunda etapa que llevó adelante el Gobierno nacional durante la pandemia por el Covid-19: “Fue la de la vacunación y empezamos entre los primeros países del mundo y fuimos atacados una y otra vez y maltratados una y otra vez, haciendo sentir a la gente que en verdad estábamos sometiéndolos a vacunas de mala calidad y espantando a la gente de la vacunación”.

En ese contexto, subrayó que “gracias a Dios, los argentinos y argentinas no escucharon esas voces y fueron a vacunarse y ya más del 70 por ciento de personas de más de 18 años en adelante fueron vacunados y ahora empezamos con la vacunación de 12 a 18 que registran enfermedades prevalentes”.

La ceremonia tuvo lugar en la empresa Visuar, ubicada en el Parque Industrial del partido bonaerense de Cañuelas, donde estuvieron presentes el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; los ministros de Economía, Martín Guzmán, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco; la intendenta local Marisa Fassi; jefes comunales de otros municipios y el titular de Visuar, Alejandro Schwartz.

Por videoconferencia, siguieron los pormenores del acto los gobernadores de San Juan, Sergio Uñac; de San Luis, Alberto Rodríguez Saa; de Santa Fe, Omar Perotti; de Tucumán, Juan Manzur; de La Rioja, Ricardo Quintela; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; y el vicegobernador de Córdoba, Manuel Calvo.

En tanto, Cafiero fustigó que “muchos nos proponen volver para atrás, a ese modelo de especulación financiera, pero cuando encontremos la salida y podamos salir de la pandemia tenemos que avanzar y desplegar la agenda para poner de pie a la Argentina productiva”.

Asimismo, el ministro Guzmán aseguró que “hoy vemos aquí una reconversión económica, una transformación productiva, que es posible cuando el Estado define un rol apropiado para ayudar a que la economía transite un sendero de generación de empleo y agregado de valor, y cuando hay decisión y capacidad de conducción para hacerlo”.

Por su parte, Kulfas puntualizó que “desde que se inició el gobierno de Alberto Fernández, se han producido en la Argentina 900 anuncios de inversión por 34 mil millones de dólares. Cerca de la mitad fueron de firmas extranjeras, y la otra mitad de empresas nacionales grandes, pequeñas y medianas, porque esta Argentina tiene espacio para todos”.

La intendenta Fassi remarcó la importancia de “tener un parque industrial como el de Cañuelas, que empezó hace unos años, acompañando con políticas públicas a las empresas que decidieron radicarse aquí. Este parque tiene 32 empresas y otras 15 en construcción que generan 1.500 puestos de trabajo de forma directa y otros 200 de forma indirecta. Es el corazón productivo del Partido”.

En tanto, Schwartz destacó sobre el rol empresarial: “Estamos con más proyectos para adelante. Creo que, al contrario de lo que dicen muchos, hay mucha gente que quiere invertir en la Argentina. Tenemos que ser parte también de los proyectos; no podemos estar todo el tiempo reclamando, creo que hay que involucrarse como empresario también para ver qué necesidades tenemos para que otros empresarios sigan invirtiendo. Nosotros apostamos a este país”.

Ahora 12

El programa Ahora 12, que en la actualidad hace posible la financiación con tarjetas de crédito bancarias en 3, 6, 12 y 18 cuotas, sumará desde ahora la alternativa de hacerlo en 24 y 30 meses. La totalidad de productos y servicios se podrán adquirir de manera online y en los comercios adheridos de todo el país, los siete días de la semana.

En hasta 30 cuotas se podrán adquirir los siguientes ocho tipos de electrodomésticos de Línea Blanca de producción nacional: aires acondicionados; climatizadores de aire y/o ventilación; lavavajillas; lavarropas y secarropas; cocinas, hornos y anafes; calefactores y estufas; termotanques y calefones; y heladeras, congeladores y freezers.

Además, participaron del lanzamiento los secretarios de Comercio Interior, Paula Español; de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores, Guillermo Merediz; y de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, Ariel Schale; el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa; el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Antonio Caló, otros sindicalistas y representantes de cámaras empresarias.

Visuar es una empresa familiar de origen y capital argentino que emplea 455 personas en su planta de Cañuelas, donde fabrican heladeras, lavarropas, microondas y aspiradoras de última generación de Samsung y arrancó sus actividades en 1992 con la importación y distribución de productos.

Volver