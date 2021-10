Fue inaugurada la Biblioteca Popular del Barrio Boca “Hugo Arturo Uslenghi”

20 octubre, 2021 Leido: 122

El intendente, Carlos Sánchez, junto al Jefe de Gabinete, Hugo Fernández, el Subsecretario de Servicios Públicos, Roberto Pissani, el Vicepresidente de la Junta Vecinal del Barrio Boca, Daniel Recart, y familiares y allegados de Hugo Arturo Uslenghi, inauguraron este miércoles la Biblioteca Popular que lleva su nombre.



Recart brindó un emotivo discurso, en el cual señaló que “así como Borges dijo alguna vez ‘el paraíso es como una especie de biblioteca’, el motivo nos convoca a todos los presentes. Nos lleva a imaginar al futuro bajo la forma de esta Biblioteca, que hoy abre sus puertas y el corazón”.

“Un día vecinos se agruparon y formaron una Comisión que la denominaron Junta Vecinal del Barrio Boca. En una de las tantas reuniones surgió la idea de crear una biblioteca para contener a los jóvenes, niños, adolescentes y adultos, en donde encontraran una respuesta”, agregó.

“Lo hablaron con el Intendente, Carlos Sánchez, le sugirieron esa idea, y él sin dudar, les ofreció todo lo que estuviese a su alcance. Comenzaron las donaciones de libros, llegó la pandemia, se cortaron las reuniones pero comenzaron las charlas telefónicas”, destacó.

“También volvimos a contar con la colaboración de todos, de los empleados municipales, comercios y amigos, y una lista larguísima. Llegó el momento de abrir la Biblioteca Hugo Arturo Uslenghi”, subrayó.

Por su parte, el Intendente fue el encargado de descubrir la placa alusiva, además, desarrolló un emotivo discurso en el cual destacó el trabajo comunitario, y como las buenas ideas, si son acompañadas por esfuerzo, pueden ser concretadas.

“Realmente es una emoción, es algo muy lindo el poder inaugurar una biblioteca. La biblioteca es la base en donde hay libros y conocimiento, para menores y mayores, todos llegan aquí para buscar su conocimiento”, aseguró Sánchez.

“Aquí se encuentran esas necesidades de querer aprender. Es muy especial el poder inaugurar una biblioteca, a esta me tocó vivirla desde las ideas iniciales”, dijo y agregó que “las reuniones que hacía con los vecinos en la mayoría no había asociaciones de fomento. Yo les aconsejaba que los barrios que la tienen van para adelante, porque esa gente es la que trabaja en pos del barrio y van para adelante en un montón de cosas”.

En cuanto a las formas y a las políticas aplicadas, Sánchez manifestó que “hay que salir a buscar la ventana y el piso, el cómo lo pagamos, todas estas cuestiones que son largas son mucho más difíciles hacerlas que decirlas. Con el esfuerzo de todos, lo repito siempre, la única forma de poder hacer y parir estas cosas es cuando estamos unidos, el poder tirar ideas”.

“Con una Sociedad de Fomento y la Municipalidad, fuimos trabajando para ir elaborando la construcción de esto. Después hay un grupo de 4 o 5 que son los que hacen los mandados, y son los que se reparten el trabajo y se encargan de hacer las cosas”, informó.

“Debo agradecerles, primero a la Sociedad de Fomento, y a Hugo que vino muchas veces a mi despacho y me llamaba siempre, una persona con una altura y un respeto increíble. No le podía decir ‘no puedo’, tenía que hacerlo”, agradeció y destacó que “me parece muy buena la idea que la Biblioteca tenga su nombre, la verdad es que tienen que llevar la cabeza muy alta por ser familiares de Hugo”.

“Quiero agradecerle a Roberto Pissani y al Jefe de Gabinete, Hugo Fernández, que siempre que se necesitó algo lo resolvían. Estamos terminando el día completo, tuvimos la inauguración de un Sum para una escuela de Orense y otro para el Jardín N° 916”, finalizó.

Volver