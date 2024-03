Fue pagar más de 1 millón de pesos de luz con una carretilla de billetes de $100

18 marzo, 2024

Darío Villarruel es un comerciante cordobés que se convirtió en viral luego de acercarse a pagar el suministro eléctrico con una carretilla llena de billetes de $100 y $200 a modo de “reclamo pacífico”. Según sostuvo: “Son los ahorros, vamos a ver si el mes que viene podemos venir de nuevo, pero es imposible pagar estos costos”.

“Vine a pagar la luz, son $840 mil pesos”, contó el comerciante de Huinca Renancó, una ciudad de Córdoba: “A mí me cuesta juntar mucha plata, en mi negocio se están bajando las ventas como en cualquier negocio, así que creo que tenemos que buscarle una solución entre todo el pueblo, yo estoy de la parte de todos los comerciantes”, señaló en diálogo con Cabledigital.

De cara a la quita de subsidios en los servicios, los aumentos y la baja en las ventas, el combo es explosivo y los perjudicados son cada vez más. En esta oportunidad, Villaruel reclama que en su pueblo se paga diez veces más que en otras ciudades de Córdoba, como Río Cuarto.

Según Villarruel es imposible pagar estos montos: “Y si se lo trasladamos a la gente no sirve”, agregó. A su vez, expresó que “en chacinerías de Río Cuarto pagan cinco veces menos”.

El dueño de la chacinería se presentó en la cooperativa de luz no sólo con la carretilla, sino también con una remera que llevaba la leyenda: “Cuando vaya a pagar la luz, no diré nada, pero habrá señales”, y hasta una foto de su carretilla llena de dinero.

Por otro lado, el vecino que revolucionó las redes, se disculpó con los empleados “que no tienen nada que ver”, ya que le iban a tener que contar la plata.

