“Fue un evento de muy buena magnitud”, resaltó el Secretario de Obras Públicas de Dorrego

22 marzo, 2021 Leido: 51

El secretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Coronel Dorrego, Damián Colón, estuvo presente en el 5º concurso “6 horas de pesca variada de mar” que realizó ayer en Marisol el Club Sportivo y Recreativo El Quequén. “Veníamos con muchas expectativas para preparar lo mejor posible la villa para recibir a los pescadores, el día acompañó y fue un evento de muy buena magnitud”, dijo en diálogo con LU 24.

El funcionario sostuvo que “el Club ya hace varios años que viene creciendo con el concurso y muchos pescadores se acercaron”.

Por otra parte, expresó que en el vecino distrito “estamos muy preocupados por el tema de esta pandemia, muchos recursos se están volcando para tratar de trabajar al máximo posible con todas las medidas de precaución ahora que se inició el ciclo lectivo, ya es un cuidado especial porque seguramente el virus irá circulando con más velocidad; tratando de tomar las decisiones por parte del Intendente y su equipo para que todo pueda seguir funcionando y que no tengamos que lamentar ni dar pasos hacia atrás en cuanto a los restricciones”, afirmó.

“La gran inflación que hay hace que por ahí mucha gente no pueda llegar a fin de mes, la mano de obra se ha reducido mucho porque la persona que tiene un sueldo fijo quizá no puede hacer inversiones. Si bien es un año de elecciones hay que tomarlo con mucha calma porque la prioridad es cuidarle la salud a la gente y que todo pueda seguir funcionando y los deportes estén en marcha”, agregó.

Finalmente, comentó que se aprobó la colocación en Marisol de una torre tanque elevada, con el doble de capacidad que la actual, para abastecer de agua a la población y confirmó que se realizará apertura de calles.

Además, indicó que se instalarán luminarias Led, como sucederá en Oriente y Dorrego. Asimismo, anticipó que se refaccionarán espacios verdes.

Volver