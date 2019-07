“Fue un susto grande, me la vi fea”, dijo Adriana Guerrero tras ser mordida por un Pitbull

“Me la vi fea”, aseguró la presidenta del Partido Justicialista y precandidata a concejal por la Lista 2 del Frente de Todos, Adriana Guerrero, tras ser mordida esta mañana por un perro raza Pitbull.

Sufrió lesiones en la pierna derecha cuando se encontraba en el Barrio Santa Teresita y debió ser atendida en el Hospital Pirovano donde le dieron 20 puntos de sutura.

El incidente ocurrió en el domicilio de calle Vélez Sarsfield bis al 1800 en momentos en los que estaba repartiendo boletas en el marco de la campaña para las PASO.



“Entiendo que el perro defendió su territorio. No lo vi, me metí en la vereda de la casa para dejar la boleta en la puerta y me ataca el perro. Intente salir corriendo y me agarró de la pierna, creo que tengo un esguince en el otro pie. También quiero aclarar que el perro tenía una correa de 20 metro, no estaba suelto”, indicó y además dijo que en ese momento estaba sola.

“No voy a poder repartir boletas, pero voy a estar dando el apoyo a mis compañeros, el estar, compartir unos mates. Ahora me quedaré en el partido, tengo que hacer un poco de reposo, y en todo lo que pueda voy a estar acá”, agregó y al mismo tiempo afirmó: “Se puede decir que fue un susto grande”.

Además contó que el perro le rompió el pantalón: “Me quedé sin pantalón, quedé desnuda. Me miré y vi algo rojo, como que se veía la carne, no quise mirar más porque me iba a impresionar”.

Agradeció a todos los que la atendieron, le envió un saludo a la gente de la guardia del hospital y a todos los que le mandaron mensajes.

“Somos los originales”

En otro tramo de la nota se refirió a la campaña de las PASO: “Los integrantes de la lista son todos nuevos, y son gente que tienen ganas de hacer cosas por el otro porque se ven los barrios muy tristes. Hay gente con velas porque no pueden pagar la luz”, expresó.

También mencionó que desde el partido quieren que Tres Arroyos tenga futuro: “Siempre con Cristina y Axel, teniendo nación y provincia que la gente se quede tranquila que van a llegar las cosas a Tres Arroyos y vamos a poder hacer algo por ellos”.

“Somos la lista que está siempre con Cristina y con Axel, somos los originales desde el partido Justicialista, los otros son del Frente Renovador”, cerró.