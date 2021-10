“Fue una carrera dura”, aseguró Sanguinetti tras llegar tercero en la Maratón de Buenos Aires

11 octubre, 2021 Leido: 55

“Cada maratón es inolvidable, es una historia nueva que uno recuerda por el resto de la vida. Y esta es la carrera que todos quieren correr, ganar o hacer podio, pero estar ahí peleándola”, aseguró Ulises Sanguinetti tras llegar tercero y consagrarse subcampeón argentino en la Maratón de Buenos Aires realizada este domingo sobre 42 km por diversas arterias de la Ciudad Autónoma.

“Fue una carrera dura; hubo viento, la humedad de Buenos Aires también me afecta bastante. La primera mitad fue excelente, fui punteando los primeros 21 el campeonato argentino, y por el 25, 26 me agarró una puntada y todavía faltaba mucho…Tuve que poner mucha garra, y busqué llegar como sea. Sabía que el campeonato se me iba porque David (el ganador) se me escapó un poco, pero quería llegar a ser subcampeón y tercero”, sostuvo. Y lo logró, superando incluso sus desempeños anteriores, ya que en 2010 fue el mejor argentino pero llegó cuarto.

Finalmente, destacó la presencia del “Correcaminos” Matías Suárez, que mejoró su tiempo en relación al desempeño que tuvo en Mar del Plata en 2019. “Quedó 57 de 4500, un resultado espectacular”, sostuvo Ulises respecto del alumno de la Escuela Municipal de Atletismo. Y también la marca de Belén Iardino, que quedó sexta en su categoría.

Volver