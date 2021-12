Fue una sorpresa desagradable dijo quién encontró el murciélago muerto en su balcón

La aparición de murciélagos muertos en diferentes lugares de la ciudad ha sido motivo de comentarios populares de diversos tipos, lo cierto, en este caso, que una residente del Barrio Quilmes, vivió la experiencia.

Silvia Luna dijo “fue una sorpresa, hacía mucho calor, el lunes a la tardecita levanté la persiana del balcón y lo encontré ahí muerto. De inmediato lo que hice fue preservar mi perra para luego colocarme guantes, buscar una bolsa para meter el murciélago y lo coloqué en una caja y al día siguiente me comuniqué con bromatología. Hace 35 años que vivo en el barrio y nunca había visto una cosa así, los he visto desplazarse pero, verlo muerto en mi casa fue impresionante. También al otro día encontramos tres palomas muertas, no sé si tendrá algo que ver pero lo relacioné y nuevamente me comuniqué con bromatología. Me llevé una gran sorpresa cuando me avisaron que había dado positivo de rabia, obviamente vinieron con todos sus protocolos para vacunar a todas las mascotas, aunque en el barrio hay muchos gatos que no sabemos de donde son”.

