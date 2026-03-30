Fuego Sagrado: conversatorio sobre Malvinas en San Cayetano

30 marzo, 2026 0

Para honrar y recordar la valentía de nuestros ex combatientes de Malvinas, el miércoles 1 de abril desde las 22:00 en el Museo Regional “Faustino Queipo”, se llevará a cabo el conversatorio titulado «Fuego Sagrado», un fogón comunitario abierto al público en San Cayetano.

Este evento tiene como objetivo brindar un espacio de diálogo y reflexión, donde familiares de excombatientes sancayetanenses compartirán sus experiencias y vivencias relacionadas con la guerra de Malvinas.

“Invitamos a toda la comunidad a participar del encuentro donde las historias de los familiares se entrelazarán con los recuerdos de la comunidad”, destacaron desde el municipio.

En caso de lluvia se llevará a cabo en el Espacio Cultural.

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