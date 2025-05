Fueron jugadores de fútbol y crearon un mate con un botín que usó Lionel Messi

21 mayo, 2025 0

Los marplatenses Branco Troiano y Leo Zubillaga, tuvieron el ingenio y la creatividad de convertir botines usados por jugadores incluido Lionel Messi, en Mates Artesanales, de esa forma nació el mate – botín.

Para dar más detalles Branco Troiano habló con FM Ilusiones y dijo decidimos hacer un invento argentino que une dos pasiones: el fútbol y el mate.

“Un día Leo me llama y me dice: ‘Amigo, creo que encontré algo’. Cuando llegué a su casa, había roto un viejo botín Predator, le había puesto un mate adentro y quedaba impecable. Ahí dijimos: esto no puede quedar en un producto único”.

Así nació el proyecto: crear mates hechos con botines reciclados, una forma de reconvertir un objeto cargado de historia en algo cotidiano y simbólico. Cada botín puede haber sido parte de un debut, de un gol importante o de una etapa especial de algún jugador. Y ahora, convertido en mate, permite que ese recuerdo siga presente.

“Queremos dar una opción sustentable y emocional. Los botines muchas veces quedan tirados, sin uso. Así los reciclamos y los transformamos en algo que te acompaña cada día, como un mate. Además, apelamos a ese valor simbólico: tener con vos un pedacito de una historia que marcó tu vida”, finalizó.

