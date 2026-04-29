Fueron presentados los tractores BULL en La Chacra

29 abril, 2026 0

La Chacra, establecimiento metalúrgico y venta de implementos agrícolas presentó este miércoles a la mañana, la línea de tractores BULL,de origen chino, y ensamblados en Arrecifes en la firma importadora Mandrile Aguirre.

Julio Domizi, de la firma arrecifeña fue uno de los tres representantes argentinos que viajó a China para dar detalles de diferentes cambios en los elementos debido a los distintos suelos de nuestro país.

Domizi dijo que la aceptación fue muy importante ya que de 30 tractores ensamblados en Arrecifes, de 70, 120, 140, 180, 220 y 240 HP solamente quedan dos y en 110 días llegará otro embarque.

“Hoy presentamos tres, de los cuales dos ya fueron vendidos en la región lo que sin duda la gente de la Chacra se ha movido para hacerlos conocer”, sostuvo.

Amigos y clientes de la casa se hicieron presente para observar los elementos y además, disfrutar de un almuerzo.

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