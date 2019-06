Fuerte apoyo municipal de comunas vecinas a emprendedores en diversos rubros

En el marco del Salón de Emprendedor que se realiza este miércoles en la Cámara Económica, desde Coronel Dorrego, Adolfo Gonzales Chaves y Benito Juárez junto a los emprendedores de esos distritos se hicieron presentes en Tres Arroyos funcionarios del área de producción de las comunas vecinas.



La Directora de Producción de Coronel Dorrego, Ana Inés Errazquin, junto a sus pares de Gonzales Chaves Diego Burgois y de Benito Juárez, Mariano Labriola, acompañaron a los emprendedores de sus distritos en el evento para emprendedores que se celebra en la Cámara Económica.

Dorrego y la puesta en valor a la producción

Errazquin dijo a LU 24 que “el emprendimiento es una fuente de trabajo independiente que dignifica a quien lo hace, y puede generar distintas fuentes de trabajo a partir de esa independencia, no estamos tan avanzados como en Tres Arroyos para agregar valor a la producción, pero vamos en ese camino, hay cinco plantas extractoras de aceite de oliva, hay unas quince marcas”.

Burgois y el acompañamiento a través de FOMEPRO

Diego Burgois, titular de Producción de Adolfo Gonzales Chaves, afirmó que en su distrito “tenemos dos molinos y un montón de demandas de emprendedores más pequeños, quienes nos visitan para pedir financiamiento. Nos manejamos con una línea que tenemos en el municipio, que se llama FOMEPRO, al igual que en Tres Arroyos, y tratamos de asesorarlos. Lo que más nos preocupa es la capacitación a la hora de comprar y de vender; tenemos un curso de comercio electrónico programado para Julio, y también nos preocupa la sustentabilidad del proyecto en el tiempo, porque el micro emprendedor invierte y quiere tener resultados en el corto plazo, por lo que tratamos de hacerle ver que tiene que ser sustentable en el tiempo. La mayoría son del rubro alimenticio, con alguna excepción como una cooperativa de trabajo que se está formando”.

Benito Juárez: créditos municipales a una tasa del 12%

Mariano Labriola, encargado de la Oficina de Desarrollo Local de Benito Juárez dijo que “a través de la gestión del intendente Julio Marini, se están dando créditos de 150 mil pesos al 12 por ciento, es una tasa muy barata, y coincido con lo que decían mis colegas de otros distritos, hay que darles sostenimiento, porque conoce sus ventas, sus números y sabe cómo desarrollarlos, y ahora tenemos un emprendimiento de una fábrica de alcantarillas que se instala ahora en el Parque Industrial que ganó la licitación municipal; otro de una fábrica de espirales de sinfín para no lastimar la soja, otro muy novedoso que fabrica los tanques de combustible de camiones, nos llena de orgullo porque es gente de Juárez que se radica en el Parque Industrial”.

“Hay muchos del orden alimenticio, y en el rubro textil también hemos dado muchos créditos”, dijo y anunció que “hay un grupo de diez personas, que se capacitaron en el Centro de Formación Profesional, y fabrican la ropa para el municipio; ahora queremos que les produzcan a la Cooperativa Eléctrica y al Molino, empezaron de cero pero no es tan fácil, no hay condiciones generales para acompañar este tipo de emprendimientos”. Finalmente, el funcionario juarense dijo que en el distrito tras el cierre de la fábrica textil quedaron 90 personas afectadas, más las que pertenecían a la firma que lavaba la ropa otros 40 a los que debe sumarse los 200 de Loma Negra”.