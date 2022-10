Fuerte crítica de San Román a Carlos Ávila: “falta a la verdad y tiene odio al MV”

24 octubre, 2022

El presidente del Movimiento Vecinal, Miguel San Román, en visita a LU 24, opinó sobre las declaraciones realizadas a un medio de La Plata por el actual concejal de la UCR y ex delegado director de Claromecó durante varios años de gestión vecinalista, quien realizara declaraciones criticando la actualidad del gobierno de Carlos Sánchez y realizando un lanzamiento virtual de su candidatura para la intendencia municipal en las próximas elecciones.

Opinó sobre quienes fueron parte del vecinalismo y hoy lo critican, y sostuvo que “uno vio cotidianamente como se movía, en lo que es la relación de las personas dentro del espacio político; pero luego ahora al escucharlo, me da un sentimiento de lástima por esas personas que no tuvieron la capacidad de dar la discusión política, que debe darse dentro del espacio, y luego si no se llega a una solución uno se retira, lo acepto; pero no debe salir, irse y desde afuera hacer una crítica con cierto grado de odio hacia un espacio político al que uno perteneció”.

“El concejal Ávila se retira de la función pública por una cuestión ajena a su función, y no entiendo la justificación para empezar a realizar declaraciones públicas de semejante calibre como las que hizo en el portal de La Plata; tal vez esté buscando posición dentro de su espacio político para ir en contra del intendente Sánchez, pero hay una gestión de más de 20 años, donde a las claras se han logrado infinidad de obras y reconocimientos a nivel provincial por la gestión del intendente y sus colaboradores. Cuando se habla de esto, suena como la persona hace todos los vericuetos para poder acomodarse, para hacer una maniobra para doblar la voluntad popular”, relató.

“Gracias a Dios la gente respalda al intendente Sánchez cuando se presenta a elecciones; no entiendo por qué, si estaba tan preocupado porque se perpetuara en el poder, trabajó en la campaña, me llama la atención porque acá no se manejan a las personas cuando van a votar, no como pasa en otros lugares”, expresó.

“La perpetuidad del poder se la da la gestión del MV desde 1995; que tenemos que mejorar, estamos de acuerdo pero que diga, muy suelto de cuerpo, que no tiene obras me pregunto: las cloacas que se entregaron en Barrio Olimpo, cuánto valen la mismas para la calidad y sanidad de la gente de ese lugar que no va a depositar los residuos en sus viviendas sino en la red cloacal”.

“Critica la obra de agua diciendo que se va a tardar cuatro a cinco años en solucionar el problema y también habla de un conflicto laboral en el basurero cuando lo que se trataba era de mejorar las condiciones de vida para que la gente no tuviera que trabajar de esa forma casi indigna; creo que hay un poco de falta, de decir la verdad, y un poco de odio al espacio político al que pertenecía”, sostuvo.

El homenaje a Pissani a un año de su fallecimiento

San Román hizo referencia además al homenaje que el Movimiento Vecinal le rendirá a Roberto Pissani, quien falleciera trágicamente en funciones cuando era Subsecretario de Obras y Servicios Públicos, el 28 de Octubre de 2021 en un siniestro vial, el viernes a las 20:00 en la sede de calle Dorrego 181, con un sencillo acto para recordar su paso por el partido de Gobierno, del cual fue uno de sus fundadores.

Trazó una semblanza de quien también fuera concejal por el vecinalismo y dijo que “con Roberto nos conocimos trabajando en esta casa-por LU 24- y recordó, respecto a su sentido de pertenencia al MV, que “la Justicia le envió a su domicilio la información cuando reconocieron al Movimiento como partido político” y agregó que “tenía la pasión del trabajo en la radio, por la política, el Club –por el CAS Fortín Machado- , el MV y principalmente por su familia”.

Respecto al reconocimiento, manifestó que “vamos a hacer un acto sencillo, descubriremos un testimonio, porque aparte de haber sido un gran representante de nuestro espacio político el homenaje va a ser a la persona; siempre tenía como pensamiento llegar a las personas que tenían algún conflicto, incluso cuando alguien era liberado de un establecimiento carcelario, él le daba trabajo para contenerlo”.

El acompañamiento a la gestión de Sánchez

“En estos momentos el MV se encuentra trabajando en distintas áreas, en la gestión del intendente Sánchez”, dijo y agregó “hoy conversé con él; estaba con el Secretario de Obras Públicas, planificando y también tuvo reunión con el bloque de concejales. Lo que más importa es el trabajo de cada uno que está desempeñando funciones, estamos bien, pensamos que se va a ir decantando en este proceso, son 28 años de gobierno, estamos confiados, hay que trabajar, las situaciones no son las mismas que hace años, la situación económica no es fácil, pero tenemos el beneficio de tener los sueldos municipales al día, se los liquida en blanco, y el intendente no está cansado de hacer las gestiones necesarias como lo viene haciendo”.

Volver