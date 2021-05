Fuerte demanda de consultas oftalmológicas: el coronavirus también afecta a los ojos

21 mayo, 2021 Leido: 113

Sebastián Mosches, oftalmólogo, aseguró esta mañana a LU 24 que los profesionales abocados a problemáticas de la visión parecieran estar recibiendo este año todas las consultas que, por la pandemia, se vieron interrumpidas o se dejaron ‘para más adelante’ durante el primer período de aislamiento. También se refirió a patologías de la vista asociadas al coronavirus, a las que se recomienda prestar atención.

“Las consultas están desbordadas porque hubo gente que quizá se controló por última vez en 2018, 2019, y pensaba hacerlo el año pasado y por cuestiones de la pandemia lo dejó, y está viniendo ahora para no dejar pasar más tiempo”, advirtió.

Respecto de las molestias oculares derivadas del coronavirus, Mosches aseguró que “en pacientes asintomáticos se puede presentar una conjuntivitis, entre el 1 y el 23% de los pacientes, y también dolor retroocular. Pero las conjuntivitis suelen ser comunes en esta época, tanto por alergias como por adenovirus, no obstante lo cual, cuando un paciente consulta por este tema, lo que estoy haciendo es indagar si tuvo algún contacto estrecho con algún familiar o amigo que haya tenido Covid, y recomendarle que observe si aparece algún otro síntoma como tos, fiebre o mialgia, para que consulte con su médico. Además, uno tiende a tocarse los ojos, y si estuvo en contacto con alguna persona infectada, hay que tener en cuenta la mucosa ocular es otra vía de entrada del virus”.

Otro de los efectos colaterales de la pandemia tiene que ver con el uso intensivo de pantallas. “Los chicos tienen una sobredemanda visual excesiva y terminan con dolor de cabeza, entonces muchas veces vienen a la consulta pensando que quizá necesitan un anteojo de descanso, cuando lo habitual es que lo que necesiten es dejar un poco todo eso. Las pantallas no producen daño ocular, pero al estar mucho tiempo en contacto se parpadea menos y los ojos se irritan más”, sostuvo.

Finalmente, además de describir la estricta observancia de medidas sanitarias en la consulta oftalmológica, recomendó atender las recomendaciones médicas de higiene de manos y distanciamiento, a las que sumó “evitar tocarse los ojos y prestar atención, los usuarios de lentes de contacto, a la higiene”.

