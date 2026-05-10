Fuerte malestar del Gobierno con la Iglesia por foto con intendentes del PJ y la CGT

10 mayo, 2026 472

“Por algo Javier Milei no recibe a los miembros de la Iglesia Católica, siempre jugaron con el peronismo”, expresaron en la Casa Rosada ante una imagen que circuló con mucha fuerza y no pasó desapercibida, la del titular de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo, con intendentes de primera línea del Partido Justicialista y dirigentes de la CGT.

La foto, que coronó un encuentro celebrado el miércoles en la sede de la CEA, ubicada en el barrio de Retiro, confirmó algo que piensa el oficialismo y no lo dice abiertamente. Según le consta a Agencia Noticias Argentinas, en La Libertad Avanza aseguran que las autoridades eclesiásticas comenzaron a jugar “políticamente” reuniéndose con Fernando Espinoza (La Matanza), Jorge Ferraresi (Avellaneda) y algunas caras de la central de la calle Azopardo.

“Son todos peronistas y juegan a que haya cada más pobres, juegan al pobrismo”, disparan en Balcarce 50 en torno a los movimientos y por eso dicen que el jefe de Estado nunca los recibió. Ni los recibirá. En el entorno del economista subrayan que la desconfianza con los representantes de la Iglesia es total y más con las críticas que emitieron, porque en ese encuentro se habló del fuerte deterioro de la situación social en la provincia de Buenos Aires, con el incremento de los pedidos de comida en el principal distrito electoral del país.

Un dirigente que participó de esa reunión le dijo a este medio que el panorama “es sombrío” y que si la situación no escala es por el rol de los jefes comunales, que tratan de asistir a la población vulnerable de los territorios. Con un detalle que no pasa desapercibido: es la primera vez que Colombo acepta hacer público un encuentro de este estilo.

Por lo general, el arzobispo de Mendoza no pretende que los cónclaves se hagan públicos. Pero como señalan quienes estuvieron con él, “aceleró un paso más”.

Por eso no llamó la atención que este viernes brinde una entrevista con una gama de cuestionamientos dirigidos a la gestión libertaria, que de alguna manera dan por tierra que la pobreza está bajando y la situación social se encuentra contenida.

“Hay gente de clase media baja que viene a pedir a Cáritas”, alertó. “Muchos que son pobres hoy, hace unos meses o años nos ayudaban en Cáritas. Nos aflige mucho también que se incrementó la cantidad de gente de clase media y baja que viene a pedir”, señaló Colombo.

Al representante le llegan las críticas subterráneas de la administración Milei. Por eso dijo que “puede pasar que en algunos sectores de la dirigencia crean que la Iglesia es una oposición política y la verdad es que no lo somos. Tratamos de aportar una mirada ahí donde nuestra gente más pobre queda invisibilizada”.

Consultado por el vínculo con el Presidente, blanqueó que no hay relación pero que de su parte hay voluntad para conversar. “Lo conocí en oportunidad de un primer momento de su mandato, en marzo de 2024, cuando yo era vicepresidente de la Conferencia. Desde que soy presidente, no he tenido ocasión”, indicó. “Estamos abiertos a todos, máxime que él es el Presidente de la Nación”.

“Es lo que procuramos siempre ante problemas tan serios que nos afligen, como discapacidad, jubilados, barrios populares, temas que hemos asumido para reflexión en el año y medio de esta gestión ejecutiva”, dejó en claro.

La distancia también aparece a la luz mientras crecen las versiones de que el papa León XIV podría visitar la Argentina en el mes de noviembre. Un evento que debería coordinarse entre las partes que hoy aparecen enfrentadas y sin posibilidad de acercamiento.

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