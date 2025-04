Fuerte rechazo de los mayoristas a las subas de precios

17 abril, 2025 0

Los supermercados mayoristas se sumaron a la tensión entre los fabricantes de alimentos y las cadenas de supermercados por las nuevas listas de precios que llegaron a las principales cadenas del país esta semana, con subas de hasta 10%, luego del levantamiento del cepo y el nuevo esquema cambiario.

“Expresamos nuestro rechazo a las listas de precios que están llegando con aumentos injustificados”, aseguraron desde la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas

Así, al comunicado de ayer de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) hoy se sumó la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas, que representa a los mayoristas. Se trata del sector que abastece a almacenes, supermercados chicos y de origen chino, que representan el 70% de las ventas.

Esta mañana, el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró que una de las grandes productoras de alimentos del mercado anuló sus subas. “Molinos retrotrajo toda la suba de precios. Buena reacción. Y sobre todo, gran gestión de los supermercados, cuidando a sus clientes”, afirmó a través de su cuenta de X.

“Ante la reciente liberación del cepo cambiario, desde el sector mayorista, expresamos nuestro rechazo a las listas de precios que están llegando con aumentos injustificados”, dijo Armando Farina, vicepresidente de Cadam.

“La liberación del cepo no representa una devaluación, sino la apertura positiva del mercado. Ya de por sí, las empresas operaban con el dólar MEP o Contado con Liqui, que incluso registraron una baja tras la apertura del dólar oficial, lo que refuerza la idea de que no hay fundamentos para remarcar precios. Además, el nuevo tipo de cambio oficial liberado está orientado exclusivamente a personas físicas, por lo que no afecta directamente la operatoria de las empresas”, agregó el supermercadista.

“Hacemos un llamado a la responsabilidad de todos los proveedores del mercado para evitar distorsiones y especulaciones que sólo generan incertidumbre y afectan el normal funcionamiento del comercio. El verdadero problema de la economía no es el dólar, sino los impuestos (especialmente los distorsivos como son los IIBB y tasas municipales) y los “costos ocultos” que se trasladan a precios. Cuando un consumidor compra, por ejemplo, una botella de vino y carne en un almacén o supermercado de cercanía, el precio final incluye una serie de aportes y contribuciones obligatorias y “solidarias”, que se han venido recaudando desde hace más de 20 o 30 años. Muchos de estos cargos se acumulan a lo largo de toda la cadena comercial, desde el productor hasta el punto de venta”, dijo Farina.



