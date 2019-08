Fuerte reclamo de un grupo de comerciantes por Diarco y la eventual radicación de Yaguar (video)

Con un cartel que indica “señor intendente, no se meta con nuestro futuro…No a Diarco y Yaguar, déjennos vivir trabajando dignamente”, un grupo de comerciantes reclamó contra la radicación de dos mayoristas de alimentos, una de ellas ya confirmada –la de Diarco- y otra surgida a través de rumores –la de Yaguar-.

Los vecinos acudieron a la sesión del Concejo Deliberante, pero previamente se nuclearon en el hall del Palacio Municipal y dieron a conocer un petitorio, en el que mencionan “el riesgo que podría sufrir nuestro único sustento para sobrevivir” y piden reunirse “de manera urgente” con Carlos Sánchez.



“Como pequeños comerciantes, nosotros cumplimos con todas las normativas municipales, pagamos impuestos, tasas, contribuciones, brindamos apoyo a la comunidad y fuentes de trabajo a los vecinos de Tres Arroyos”, indica el texto.

“Por eso queremos reunirnos con usted –señala el petitorio, en relación con el jefe comunal- porque sentimos que más de 400 familias están en riesgo de perder su trabajo… La situación económica actual es muy difícil para todos, y la presencia de esta empresa, para nosotros, la complicaría aún más”.

En el Salón Blanco

Arribados los vecinos al Salón Blanco, donde se concretaba una sesión ordinaria del Concejo, los ediles resolvieron el pase a cuarto intermedio y recibieron a los peticionantes. El presidente del cuerpo, Enrique Groenenberg, se comprometió a analizar el pedido de los comerciantes; mientras que la concejal Mercedes Moreno hizo referencia a la necesidad de conocer con qué características fue habilitada la apertura. En este aspecto, los comerciantes advirtieron que “de parte de ellos (por Diarco) dijeron que pueden vender a consumidor final y a partir de 3 artículos, por eso consideramos que es una competencia desleal. Y aunque traigan 12 puestos de trabajo, si cierra un distribuidor (pusieron a García como ejemplo) y deja 15 personas en la calle no sirve… El tema es que si vende sólo a comerciantes para nosotros es una ventaja, pero si no es así, nos perjudicaría”, esgrimieron.

Muy conmovido, uno de los vecinos argumentó que “dejé un trabajo bueno en Mar del Plata para venir acá, tengo un bebé de 9 meses y esto me saca hasta las ganas de vivir”. Y otros hicieron referencia a las versiones que aseguran que se radicarían otros mayoristas como “Yaguar y Vittal”.

También expresaron su descontento “porque nos reunimos la semana pasada con la Cámara Económica y nos dijeron que Diarco tenía solamente un pedido de factibilidad, pero resulta que unos días después vimos que tienen el local casi listo, ya entrevistaron a posibles empleados y en septiembre abren”.

Respecto del petitorio a Sánchez, el concejal Julio Federico bajó del recinto para solicitar al mandatario que los reciba, pero éste no se encontraba en Rivadavia 1. Por lo que se resolvió solicitarle una audiencia a la brevedad.