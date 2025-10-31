Fuerte respaldo de los intendentes a Kicillof tras la carta de CFK

31 octubre, 2025 0

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, retomó este viernes sus reuniones con el grupo de intendentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) bajo la premisa de que “no hay tiempo para autopsias”, luego de la derrota electoral del domingo pasado.

El encuentro que estaba previsto desde las 15:00 en la sede de Gobernación se trasladó de imprevisto a Berazategui, en un predio denominado “La Casona”, que pertence al ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense y que está emplazado en el parque Pereyra Iraola.

Cerca de las 15:30, el gobernador arribó al lugar donde lo esperaban ministros y una tropa de alrededor de 40 intendentes, los más cercanos a la gestión y estuvieron reunidos por unas dos horas.

Desde el entorno del mandatario provincial habían asegurado que el cónclave es para planificar lo que queda del año y empezar a pensar en 2026.

Sin embargo, el enojo de los intendentes por su nula presencia en la lista de diputados y las acusaciones del cristinismo al responsabilizarlos por “borrarse” de los comicios se sumó la explosiva carta difundida este viernes por Cristina Kirchner.

En la misiva, la expresidenta volvió a responsabilizar a Axel Kicillof de la derrota por “desdoblar” los comicios, una decisión que tildó como un “error político” que costó el mal resultado y reagrupó al antiperonismo. Sin embargo, los intendentes consideran que separar las elecciones les permitió blindar los concejos deliberantes y la Legislatura para no caer en una elección nacionalizada.

Al respecto, uno de los intendentes presentes le confió a INFOCIELO que “todos expusieron dentro de la misma línea diciendo que la situación con La Cámpora no es buena, es la peor de todas. Axel escuchó atentamente y se le advirtió que no le queda mucho tiempo para decidir”. Según relató, los 40 intendentes “tenemos la cara pintada para la guerra” y están convencidos de que “el desdoblamiento fue bueno y que la lista que hizo Cristina fue una cagada”. Además, adelantó que el lunes se presentará el presupuesto junto con un comunicado de respaldo de los intendentes, una especie de catarsis contra La Cámpora y un emplazamiento a Kicillof para que tome acciones definitivas.

Por ahora, Kicillof se mantiene al margen de estas discusiones. Su análisis de lo que pasó el domingo se limitó a que el desdoblamiento “no produjo una pérdida de votos”. De hecho, considera que el 41% de los votos que obtuvo Fuerza Patria “es muy bueno para una intermedia” teniendo en cuenta los resultados del peronismo en comicios de medio término en los últimos 25 años.

En esta línea, el gobernador de la Provincia quiere enfocarse en planificar lo que resta de 2025 y en proyectar el año próximo que, según anticipan, vendrá repleto de dificultades económicas y financieras. Se espera que uno de los temas centrales de la discusión de hoy gire en torno al proyecto de presupuesto que Kicillof debe mandarle a la Legislatura Bonaerense a la brevedad. (infocielo.com)



Volver