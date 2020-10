Fuertes cruces por temas de salud llegaron a la sesión del Concejo Deliberante

El Concejo Deliberante realizó una nueva sesión ordinaria, la que insumió alrededor de dos horas de tratamiento de los diversos temas planteados.

La discusión entre opositores y oficialistas esta vez estuvo centrada en temas de salud, originándose fuertes y sostenidos cruces en momentos de tratar temas vinculados con la salud y la pandemia.

Cuando se trató el proyecto de Ordenanza de Juntos por el Cambio, en el que se planteaba la posibilidad que familiares de personas internados por coronavirus y ante un posible desenlace fatal de la enfermedad, pudieran ingresar al distrito para dar la “despedida final” a los mismos.

El tema, fundamentado por la concejal Daiana De Grazia, se basó en lo sucedido por el caso producido en la provincia de Córdoba conocido como el caso Solange, ante la negativa de las autoridades sanitarias de la provincia mediterránea que impidieron el acceso del padre de Solange Musse, quien viajó desde Neuquén, para estar junto a su hija, y fue conminado a dejar la Provincia y escoltado hasta salir de la misma.

“Se gobierna a las patadas con la Constitución”

La polémica se dio cuando De Grazia sostuvo que “se gobierna a las patadas con la Constitución, por Decretos de Necesidad y Urgencia, ya que hay derechos consagrados como la libre circulación; es increíble que haya que pedir permiso para circular, la cuarentena viola el derecho individual, se violan artículos de la Constitución, vulnerando los derechos esenciales de una persona, actuando irracionalmente y muestra el avance que se da en los derechos individuales, se gobierna por decreto en Argentina”.

Garate: “El gobierno de Macri fue quien más usó los DNU”

Inmediata fue la respuesta del presidente del Bloque de Todos, Martín Garate, quien adelantó el acompañamiento de la bancada a este proyecto que finalmente se aprobó, y dijo que “también me tengo que referir a algunos conceptos porque no coincido claramente. En primer lugar decir que se gobierna a las patadas con la Constitución o a través de DNU no es cierto, porque la concejal en su afirmación olvida que el DNU no ha sido utilizada por un gobierno con exclusividad, de hecho el gobierno de Macri fue el que más los utilizó”.

“Creo que los familiares tienen que tener la posibilidad de despedir a una persona en sus últimos momentos, pero no tiene que ver con algunas cosas que ha dicho la concejal: este gobierno no gobierna a las patadas con la Constitución”.

“Hay que tener coherencia, está claro que la situación es mundial, no excepcional en nuestro país, y muchas veces aquellos países que se señalan como ejemplo a seguir, como Alemania, han tenido mayores restricciones a estos derechos individuales que lo que ha pasado en Argentina”.

Garate hizo referencia a la habitualidad de dictar Decretos de Necesidad y Urgencia durante el gobierno macrista, y agregó: “debemos ser coherentes, y no tener posturas contradictorias, por un lado pedimos en sesiones anteriores un mayor control en los accesos a la ciudad y localidades como Claromecó para desalentar conductas que nosotros creemos que son contrarias al bienestar general que pueden vulnerar al sistema de salud ; tenemos que entender todos que pedimos un mayor control y rigidez a algunas cosas y hay que ser coherentes porque si después decimos lo contrario estamos faltando a la verdad. Lo que paso en Córdoba es responsabilidad de Córdoba, hay que tener cuidado con las palabras que se utilizan, este gobierno es respetuoso de la Constitución Nacional”.

“Nos parece razonable y apropiado que se avance en un protocolo para que los familiares se puedan despedir, vamos a acompañar el proyecto, pero no podemos dejar de señalar la cuestión y no coincidimos con los conceptos de De Grazia”, agregó.

Cittadino: “Fue una discusión totalmente innecesaria, se desvió el espíritu de la Ordenanza”

La concejal Claudia Cittadino, por el vecinalismo, en tanto, dijo respecto a lo solicitado, que “se ha aplicado algunas situaciones, porque ya se han facilitado todas las posibilidades y mecanismos de cuidado, para que algunas personas puedan acceder a esta despedida tan sentida; lamento que esto esté pasando (en referencia al cruce entre De Grazia y Garate ) porque el espíritu de esta Ordenanza era ponernos de acuerdo con la misma, por el momento que estamos pasando, tanto en el distrito, en el país, e incluso en el mundo donde consta ya una segunda ola de contagios”.

“Creo que en estos casos y en esta cuestión de la salud no queremos hacer política, de hecho estamos poniéndonos de acuerdo a veces dejando de lado nuestros pensamientos. Creo que la discusión fue totalmente innecesaria”, cerró.

Suhit: “Es una chicana política”

El concejal peronista Sebastián Suhit también dejó su opinión al respecto, cuestionando los conceptos de De Grazia, y sostuvo que la concejal “ vino más picante que nunca, me parece, pero creo que es una chicana política decir que se gobierna no respetando los derechos constitucionales”.

Comité de Crisis ampliado

Se aprobó asimismo la conformación de un Comité de Crisis, ampliando el comité actual que se reúne periódicamente para analizar la situación por la pandemia en el distrito.

Pedido para que los datos diarios, también vayan a la Web del municipio

En el último punto tratado, se promovió la publicación en la página oficial de la Municipalidad la información sobre la situación epidemiológica en el distrito, similar a lo que se hace en Bahía Blanca y otros municipios, a solicitud de Juntos por el Cambio, destacándose que no es en desmedro de la información que envía diariamente el Secretario de Prevención y Salud, sino para que “la gente entienda y comprenda la situación y la gravedad que se vive por el COVID y descartar las dudas e incertidumbre de los vecinos”, al decir de De Grazia.

Otros temas

• Se aprobó la construcción de un monumento en la Avenida 15 y Costanera de Claromecó, como homenaje a los primeros pobladores de la localidad, con motivo del Centenario.

• Se aprobó la realización de la Semana del Cáncer de Mama, campaña durante la semana previa al 19 de octubre, Día Mundial de la enfermedad, para concientizar respecto a la misma, promocionando la prevención necesaria respecto a la misma, en los CAPS y salas de las localidades, instando a su vez a las empleadas municipales a realizar una detección precoz.

• Se aprobó solicitar al Ejecutivo un informe sobre el monto recaudado en concepto de tasa unificada a las entidades bancarias desde junio a la fecha, y las mejoras en la atención al público, especialmente destinadas a jubilados en días de aglomeración por cobro de beneficios.

• Aprobaron solicitar a través del área correspondiente municipal, la erradicación de basurales clandestinos en diversos sectores suburbanos.

• Solicitaron que se dé cumplimiento a la ordenanza de “tecnologías seguras” sancionada en el año 2015, para prevenir el bullying y el ciberacoso, ante la prolongada exposición ante las pantallas que tienen niños y jóvenes en época de pandemia.

• Se pidió al Ejecutivo acciones tendientes a mejorar el sector de nichos en el Cementerio Municipal.

• Pasó a Comisión, aprobado por mayoría, la solicitud de informes sobre la Albufera de Reta y los trabajos realizados en el área protegida de esa localidad, ante la visita que realizará a la misma el martes próximo el director de Turismo Francisco Aramberri, citado con anterioridad al pedido requerido desde el bloque de Todos.

• Se solicitó la reparación de los lomos de burro existentes en calles Lamadrid y Cangallo y Passo esquina Estrada, ante su deterioro, teniendo en cuenta que en el primer caso hay un establecimiento educativo en esa intersección.

