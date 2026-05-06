Alerta Naranja: “No hemos tenido evacuaciones”, dijo Apolonio (audio)

6 mayo, 2026 187

En Tres Arroyos, la jornada de intensas lluvias y vientos, en el marco de la alerta naranja pronosticada por el Servicio Meteorológico Nacional, tuvo en incesante labor a Defensa Civil.

Para mayores detalles sobre el trabajo realizado, Juan Apolonio, Secretario de Seguridad, dialogó con LU 24, y expresó para dar tranquilidad que “no hemos tenido evacuaciones”.

Detalló que en la línea 147, “tuvimos 15 llamados, algunos al mediodía sobre calles abnegadas, y las últimas llamadas por cortes de energía eléctrica que fueron derivados a Celta”.

Luego Apolonio se refirió al desagüe cuando la lluvia cedió después del mediodía “diariamente se controlan las bocas de tormenta, que están limpias, lo que permite un rápido desagüe. Pero con tanta agua, y si la lluvia sigue, no hay boca de tormenta que aguante”.

Sobre la ruta, aseguró que “en su mayoría se encuentra despejada, pero se pidió y se continúa pidiendo que se circule solo de ser necesario y con precaución”

Indicó después que Claromecó, Reta y Orense “están dentro de los parámetros normales. No hemos recibido por parte de los delegados un pedido especial”.

Para finalizar, el Secretario de Seguridad dijo acerca del pronóstico que “para las próximas horas se espera viento. Mantenemos la alerta meteorológica, pero se espera que bajen las precipitaciones”, concluyó.

Volver