Fuerza Patria augura un “muy buen resultado” en la provincia de Buenos Aires

26 octubre, 2025 0

Desde el búnker de Fuerza Patria, los referentes del espacio expresaron satisfacción por el desarrollo de la jornada electoral y se mostraron confiados en que los primeros resultados de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires marcarán una tendencia favorable para el frente.

La jefa de Asesores del Gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez, celebró el clima democrático y el compromiso ciudadano: “Hemos tenido en la provincia de Buenos Aires una jornada ejemplar, democrática. El pueblo bonaerense votó en paz pese al cambio de sistema. Demostraron que es un pueblo consciente de su derecho. Estamos tranquilos, expectantes, con buenos números que van llegando”. Además, agradeció el trabajo de las fuerzas de seguridad, las autoridades de mesa y los fiscales.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera, aseguró que los primeros datos arrojan señales alentadoras para el espacio: “Los resultados nos auguran un muy buen resultado y nos demuestran que el apoyo del 55% que había recibido Javier Milei, en la provincia de Buenos Aires ha bajado notoriamente. Eso nos da la idea de que el pueblo bonaerense ya no apoya ese resultado”.

En la misma línea, el diputado nacional Carlos Castagneto destacó el comportamiento del electorado y el sentido político de la votación: “Fue una elección ejemplar. La provincia de Buenos Aires vuelve a reafirmar que tiene que haber un rechazo al gobierno de Milei. Los primeros resultados nos dan una expectativa muy importante”.

