(videos) Fuerza Patria cerró campaña: Garate pidió “animarse a un poco más”

En el salón de la Junta Vecinal Barrio Escuela 18, Fuerza Patria efectuó el cierre de la campaña electoral con vistas a las elecciones el domingo 7, con la presencia de los candidatos a concejales y consejeros escolares, funcionarios del gabinete municipal, concejales en actividad, el intendente municipal Pablo Garate y vecinos que se acercaron para brindar el apoyo a la lista.

En primer término, en breves palabras, saludó el primer candidato, Martín Rodríguez Blanco quien sostuvo que “ha sido una campaña fuerte, super intensa, nos han apoyado un montón, por lo que queremos agradecer a todo el equipo de campaña, a quienes caminaron con nosotros, a las agrupaciones, por lo que quiero dejar esto para resaltar las ganas con las que se manejó, llegando con toda esta energía, y seguro que vamos por el buen camino”.

Pablo Garate: “Queremos un Concejo que acompañe y no ponga palos en la rueda”

El intendente municipal habló a los presentes y realizó una reseña de su gestión, a la vez que anticipó el futuro, y sostuvo que “hace falta un Concejo Deliberante que acompañe y no ponga palos en la rueda o critique constantemente, esa es la vieja política”, en clara crítica a la oposición.

En sus palabras iniciales, y a modo de rápido resumen, Garate dijo: “Es muy emocionante que nos encontremos, que tengamos un fin de campaña, pero debo decir que hace poco menos de dos años cerrábamos la campaña del 2023 diciendo a nuestros vecinos que Tres Arroyos tenía que animarse a más y en menos de 24 meses de gobierno aparecieron las cosas que no se podían hacer, la guardia pediátrica, las combis, poner a las localidades en un plano de igualdad con Tres Arroyos, y también hicimos en tiempo récord una obra de pavimentación para mejorar la calidad de vida a nuestros vecinos; estamos haciendo inversiones que nunca se hicieron, en Barrio Santa Teresita, en Ruta 3 Sur; hemos mejorado la política cultural en Tres Arroyos, tenemos un municipio que es solidario en el momento que estamos: Tres Arroyos tiene obra pública, tiene cloacas, tiene agua, gas y el municipio ha tomado la decisión de implementar una política de seguridad para tener una mejor presencia en las calles, con un nuevo centro de monitoreo”.

“Hicimos cosas que no se podían hacer”

El municipio junto a la comunidad hizo las cosas que no se podían hacer: estuvimos a punto de perder el edificio del CRESTA ,pero lo hicimos y lo compramos, por lo que no podemos no tener la ilusión de tener una Universidad para Tres Arroyos; dimos un paso fundamental presentando el proyecto, trabajando con los que tienen ganas de que Tres Arroyos vaya para adelante, por lo que fuimos en busca de Alberto Dibbern y Patricio Ferrario, y hoy Tres Arroyos tiene récord de carreras y récord de inscriptos”.

Un municipio solidario

“El municipio se ha transformado en un municipio solidario en materia de salud, y también está al lado del comerciante que sufre, y de quienes han perdido su trabajo de changas, su trabajo informal y a los jubilados, que llegan y ven que el municipio tiende una mano”.

El futuro de la gestión: “No tenemos tiempo para perder, seguimos haciendo”

“Tenemos y planificamos cosas para futuro: estamos construyéndolo, y en los próximos días vamos a tener la licitación de la obra de agua en el primer 25 por ciento para que se terminen los problemas de presión de agua y las roturas una obra que se reclama desde hace cuarenta años y no se hicieron cargo nunca de lo que había que hacer; vamos a llevar las cloacas a Ruta 3 Sur, la Aceitera y el Barrio Municipal, que tienen años de abandono; vamos a ampliar la clínica médica en el hospital, le vamos a cambiar la cara al centro de Tres Arroyos, porque nosotros hacemos, nosotros hacemos, nosotros construímos, no tenemos tiempo para perder, vamos a hacer lo que sea necesario para que se respete a nuestros vecino”.

“Decidimos que nuestra campaña iba a ser muy activa y nuestros candidatos y nosotros caminamos casa por casa y sentimos que nuestros vecinos sentían lo que nosotros sentimos en el gobierno municipal y orgullosamente estamos respondiendo con una gestión por lo que Tres Arroyos necesitaba y está avanzando mucho más rápido de lo que pensaban y lo que pasó es hermoso y lo que va a pasar es mucho mejor”.

“Algunos fueron a decirles que hay barrios que se inundaban, pero no hicieron nada cuando estaban gobernando hace un año y medio, y ya se inundaban. En el Concejo Deliberante nos hicieron parar la obra de pavimentación, nunca van a entender porque entienden a la política sólo como la descalificación de los otros ”, criticó.

“En estos últimos días tenemos que reafirmar nuestra idea, seguir contándole a los vecinos que ese animarse a más que empezó en 2023 necesita un poco más, y ese poco más es que el domingo siete de setiembre nuestros vecinos nos acompañen para que Fuerza Patria y Martín Rodríguez Blanco sea el candidato que gane las elecciones en Tres Arroyos”.

“Necesitamos un Concejo Deliberante que resuelva problemas de los vecinos”

“Tres Arroyos necesita un Concejo Deliberante que resuelva los problemas de los vecinos que conozca a los vecinos y que acompañe a la gestión que está haciendo un gran esfuerzo: hace unos días escuchaba a un candidato que nos acompañó en la presentación del proyecto universitario; y creo que hoy si hay algo que le falta a la política es pelearse para resolver los problemas, los vecinos saben que la política de poner palos en la rueda, de criticar todo, es la vieja política y es algo que la gente ya no quiere más, la gente quiere que todos trabajemos y nosotros, todos los que estamos acá tenemos que tener orgullo de lo que ha sido este primer año y medio”, relató.

