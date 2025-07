Fuerza Patria inició la campaña en la Sexta: Dichiara visitó Chaves (audio)

Dando inicio formal a la campaña electoral para setiembre, el primer candidato a diputado de Fuerza Patria por la Sexta Alejandro Dichiara estuvo en Gonzales Chaves, donde recorrió instituciones y luego, acompañado por los candidatos locales ofreció una rueda de prensa .

El actual legislador fue presentado por el exintendente Marcelo Santillán, junto a Sandra Zoppo y los candidatos a concejales y consejeros escolares chavenses, quien describió aspectos de los lugares de la lista de diputados “encabezada por Alejandro quien fue intendente y también lo acompaña en tercer lugar Alejandro Acerbo, otro intendente” y le dio la bienvenida formal.

Dichiara sostuvo que “es importante la apertura que tiene que tener un político, primero militante, luego funcionario, intendente municipal, para llegar luego a gobernador o presidente; nosotros entendemos a la política de ese modo y nosotros nos ponemos contentos de ser “casta” como dice el presidente por trabajar de esa forma, hemos cerrado el acuerdo con todos los sectores para cumplir con el pedido de todos los militantes, amalgamando nombres de las ocho secciones electorales y algo similar que se dio acá en Gonzales Chaves, para poder ganar las elecciones, algo que va a ser clave y fundamental”.

Yo intentè durante estos cuatro años recorrer todos los distritos de la sección, soy militante y no me gusta escuchar que “los candidatos vienen en campaña y luego no se les ve la cara, y es lo que vengo a hacer a Gonzales Chaves, creo que el peronismo cometió errores y no cumplió el último gobierno, pero veo que quienes tenemos experiencia vemos que este gobierno está agotándose”.

En la lista no va a estar ni Macri ni Kicillof, voy a estar yo compitiendo con dos bahienses, vengo a pedirles que me acompañen y también a la lista local; hemos visitado distintos lugares para escuchar sus necesidades y en poco tiempo más voy a volver a estar acá acompañando a Marcelo, a Sandra y a Jesús”.

Los cierres de lista son siempre duros; a mí me ha tocado en varios ganar o perder, a veces la situación hace que uno pueda o no estar, hay que acompañar si uno no está ya que es cuando más se necesita que uno esté en ese momento”.

