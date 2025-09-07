Fuerza Patria obtuvo un contundente triunfo en Tres Arroyos

Con el 100% de mesas escrutadas, Fuerza Patria se impuso en las elecciones legislativas de Tres Arroyos. La lista encabezada por Martín Rodríguez Blanco obtuvo el 40,67% de los votos.

En segundo lugar, quedó La Libertad Avanza, que llevó a Ignacio Schena como primer candidato a concejal, con el 23,21% de los sufragios.

La tercera posición fue para el Movimiento Vecinal, que postuló en primer lugar a María Saavedra, con el 15,53%.

De acuerdo con estos guarismos, resultarían electos cuatro ediles peronistas, dos de LLA y dos del MV. En cuarto lugar, se ubicó Nuevos Aires y restaba la confirmación de la renovación de banca de Carlos Ávila.

Noticia en desarrollo

